Malbergs Torjäger im Interview Justin Nagel: Du bekommst hier so unfassbar viel zurück Moritz Hannappel 06.06.2026, 06:30 Uhr

i Der Weg führt nach oben: Grund zu jubeln, wie hier bei seinem Treffer im Derby gegen die SG Müschenbach, hatten die SG Malberg und Justin Nagel in dieser Saison genug. Der Torjäger erzielte 41 Tore in dieser Saison und steuerte beim Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zwei wichtige gegen Konkurrent Betzdorf Tor 1 Justin Nagel (SG Malberg # 9 ) Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit 41 Toren in der Bezirksliga-Saison und zwei Treffern im Entscheidungsspiel ebnete Justin Nagel Malbergs Weg zur Meisterschaft. Mit uns spricht der Torjäger ausführlich über die Fabelsaison, seine Verlängerung und die Zukunft in der Rheinlandliga.

30 Spiele, 2593 Minuten und 41 Tore in der regulären Bezirksliga-Ost-Saison. Dazu 90 Minuten sowie zwei Treffer (und zwei Krämpfe in beiden Waden kurz vor der Auswechslung) im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen die SG 06 Betzdorf. Dass Torjäger Justin Nagel ein wichtiges – vielleicht sogar das wichtigste – Puzzleteil inmitten der Malberger Erfolgsmannschaft in diesem Jahr darstellt, ist längst kein Geheimnis mehr.







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