Sakalakoglu nicht mehr dabei
Justin Keelers Elf will die Initiative ergreifen
Szene aus dem ersten Vergleich der Saison: Lautzerts Tom Brand kämpft hier mit Burgschwalbachs Routinier Michael Bartels um den Ball.
Thorsten Stötzer

Im benachbarten Puderbach trägt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ihr Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag gegen die TuS Burgschwalbach aus. Doch nicht nur dieser Umstand spielt für Trainer Justin Keeler eine Nebenrolle.

Auf eigenem Geläuf sind die Bezirksliga-Kicker der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod heuer eine Macht. Vier Siege, drei Remis und nur der heftigst ausgefallene Verlust gegen den FC Niederroßbach (0:7) stellen der Elf um Spielertrainer Justin Keeler insgesamt ein gutes Zwischenzeugnis aus.

