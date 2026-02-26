Im benachbarten Puderbach trägt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ihr Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag gegen die TuS Burgschwalbach aus. Doch nicht nur dieser Umstand spielt für Trainer Justin Keeler eine Nebenrolle.
Auf eigenem Geläuf sind die Bezirksliga-Kicker der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod heuer eine Macht. Vier Siege, drei Remis und nur der heftigst ausgefallene Verlust gegen den FC Niederroßbach (0:7) stellen der Elf um Spielertrainer Justin Keeler insgesamt ein gutes Zwischenzeugnis aus.