Mit dem tollen Wetter konnte dieses Bezirksliga-Spiel zwischen der SG Westerburg und Aufsteiger SG St. Katharinen nicht mithalten. Doch am Ende wurde es nochmal spannend, weil einer, der Tore verhindern soll, im Angriff die Brechstange auspackte.
Lesezeit 2 Minuten
Am vielleicht letzten sommerlich-warmen Tag des Jahres bekamen die 150 Zuschauer auf der Gemündener Fronwiese schwere Kost geboten. Es schien, als habe die in der Bezirksliga Ost zweitplatzierte SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod die SG St. Katharinen-Vettelschoß beim 1:1 (0:0) auf die leichte Schulter genommen zu haben.