Westerburg gleicht spät aus Jung schockt St. Katharinen im Stil eines Torjägers Patrick Weber 21.09.2025, 11:59 Uhr

i Hier in der gewohnten Verteidigerrolle gegen St. Katharinens Louis Wilmes (links) gefragt, machte sich Westerburgs Lars-Hendrik Jung (rechts) in der Schlussphase auf, um im Angriff für Furore zu sorgen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mit dem tollen Wetter konnte dieses Bezirksliga-Spiel zwischen der SG Westerburg und Aufsteiger SG St. Katharinen nicht mithalten. Doch am Ende wurde es nochmal spannend, weil einer, der Tore verhindern soll, im Angriff die Brechstange auspackte.

Am vielleicht letzten sommerlich-warmen Tag des Jahres bekamen die 150 Zuschauer auf der Gemündener Fronwiese schwere Kost geboten. Es schien, als habe die in der Bezirksliga Ost zweitplatzierte SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod die SG St. Katharinen-Vettelschoß beim 1:1 (0:0) auf die leichte Schulter genommen zu haben.







Artikel teilen

Artikel teilen