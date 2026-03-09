Die Richtung stimmt: Die TuS Burgschwalbach hat es geschafft, dem Mittwochs-Dreier beim FC Kosova eine weitere optimale Punktausbeute folgen zu lassen. Am Märchenwald gab die Wimmer-Elf der SG St. Katharinen-Vettelschoß mit 4.1 das Nachsehen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem zweiten Sieg der Woche in der Bezirksliga Ost stand für Trainer Timo Wimmer fest: „Wir sind auf dem Weg, gute Ergebnisse zu erzielen. Das muss nicht immer schön sein.“ Mit 4:1 (1:1) hatte seine TuS Burgschwalbach soeben die SG St. Katharinen/Vettelschoß besiegt, wobei beide Mannschaften etliche Unsicherheiten am Ball offenbarten.