Fußball-Bezirksliga Ost: Julian Ohlemachers Dreierpack führt zum Dreier Thorsten Stötzer 09.03.2026, 07:35 Uhr

i TuS-Verteidiger Fabian Haas ist hier an die Fersen von Jannik Hüngsberg. Die Burgschwalbacher setzten am Märchenwald im Kampf gegen den Abstieg ein weiteres Statement und hübschten ihre bisher eher durchwachsene Heimbilanz auf. Thorsten Stötzer

Die Richtung stimmt: Die TuS Burgschwalbach hat es geschafft, dem Mittwochs-Dreier beim FC Kosova eine weitere optimale Punktausbeute folgen zu lassen. Am Märchenwald gab die Wimmer-Elf der SG St. Katharinen-Vettelschoß mit 4.1 das Nachsehen.

Nach dem zweiten Sieg der Woche in der Bezirksliga Ost stand für Trainer Timo Wimmer fest: „Wir sind auf dem Weg, gute Ergebnisse zu erzielen. Das muss nicht immer schön sein.“ Mit 4:1 (1:1) hatte seine TuS Burgschwalbach soeben die SG St. Katharinen/Vettelschoß besiegt, wobei beide Mannschaften etliche Unsicherheiten am Ball offenbarten.







Artikel teilen

Artikel teilen