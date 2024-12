Manndeckung fruchtet Julian Ohlemachers Doppelpack entscheidet Rolf Schulze 02.12.2024, 08:45 Uhr

i Mika Luis Schramm (links) organisierte die Verteidigung der TuS Burgschwalbach gegen das Topteam der SG Hundsangen (rechts Luca Matthey) vorzüglich. Andreas Hergenhahn

Die TuS Burgschwalbach bleibt für die SG Hundsangen eine schwer zu knackende Nuss. Mit 0:2 (0:0) mussten sich die Kombinierten aus dem Unterwesterwald am Märchenwald beugen und den nächsten herben Dämpfer im Titelrennen hinnehmen.

Die TuS Burgschwalbach hat das Fußball-Jahr mit einem respektablen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth abgeschlossen und stellte mit dem vierten Heimsieg den Kontakt zum breiten Mittelfeld des Klassements her. Zum „Mann des Tages“ avancierte am Stellweg Torgarant Julian Ohlemacher, der für beide Treffer am 1.

