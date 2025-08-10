Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz stieg durch ein ENtscheidungsspiel gegen die Reserve des VfB Wissen in die Bezirksliga auf. Im Auftaktspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen zeigten die Mannen von Dirk Hannappel, dass sie dort hin gehören.

Stimmungsvoll wurde der Neuling SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf dem Platz und in der Fußball-Bezirksliga Ost begrüßt. Die Aufstiegself von 1983 ließ es sich nicht nehmen, mit einem Spalier die aktuelle Mannschaft auf den Rasen zu geleiten. „Wir müssen mutig sein“, hatte Heimtrainer Dirk Hannappel im Vorfeld gefordert, „ich will, dass auf dem Platz etwas abgeht und wir den treuen Fans einiges bieten.“ Am Ende feierte die Hannappel-Elf nicht nur einen 4:3-Heimsieg zum Einstand, sondern ganz besonders einen dreifachen Torschützen.

Doch zunächst ging bei den Einheimischen wenig bis gar nichts ab. Im Gegenteil, man zauderte und überließ den Gästen die Initiative. Diese nahmen die Einladung dankend an und gingen folgerichtig in Führung. Der quirlige Andre Felipe de Sa Alberto wurde mit einem langen Ball auf der rechten Seite auf die Reise geschickt. Der fackelte nicht lange und traf mit einem satten Diagonalschuss aus 15 Metern zum 1:0 (11.). Herschbach war weiterhin bemüht, doch Höhr dominierte die Partie.

„Ich wollte abwartend beginnen, doch das ging glatt in die Hose.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach/Girkenroth/Salz

Als der umsichtige Schiedsrichter Patrick Heim zur Trinkpause bat, stellte Dirk Hannappel um, und das sollte sich auszahlen. „Ich wollte abwartend beginnen, doch das ging glatt in die Hose. Ab sofort spielten wir unseren gewohnten Fußball, mutig, einsatzfreudig und mit Leidenschaft“, und leitete damit eine Wende ein. Die Gastgeber liefen den Gegner früher an und fanden so besser in die Partie. Als ein Zuspiel der Gäste nicht ankommt, setzt Lucas Hellmann seinen schnellen Mitspieler Julian Hannappel trefflich in Szene, der dann zum umjubelten Ausgleich traf (35.). Doch schon im Gegenzug erzielte Niklas Hermann die neuerliche Führung, als er einen Fehler von Herschbachs Keeper Louis Jung bestrafte.

Die Heimelf ließ sich dadurch von ihrer neuen Marschroute nicht abbringen und traf in der Nachspielzeit wieder durch Julian Hannappel zum Ausgleich, der einen Fehler in der Höhrer Defensive ausnutzte. Julian Hannappel war es dann auch, der nach Wiederanpfiff einen weiteren Fehler der Gästedefensive bestrafte und aus zwei Metern die Führung erzielte. Die SG spielte fortan den einfacheren, jedoch auch effektiveren Fußball und war damit der gestandenen Bezirksligaelf zumindest ebenbürtig. Dann kam der große Moment für Timon Konstantinidis.

Konstantinidis sorgt für die Entscheidung

Zunächst spielte er sich gekonnt durch die Höhrer Abwehr, hatte jedoch mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze Pech, den Philip Gelhard im Höhrer Kasten abwehren konnte (65.). Als unmittelbar nach dieser Szene einem Höhrer ein Handspiel unterlief, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Konstantinidis sicher zum 4:2 (66.). Die Gäste versuchten in der Folge einiges, um den Rückstand wettzumachen, hatten aber keinen Erfolg. Herschbach warf danach alles in die Waagschale und agierte weiterhin mit Herz und Leidenschaft.

„Wenn man mit drei erzielten Toren keinen Punkt gewinnt, stimmt etwas nicht.“

Almir Ademi, Trainer SF Höhr-Grenzhausen

Doch als der eingewechselte Höhrer Max Klas mit einem energischen Vorstoß den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielte, kam noch einmal Spannung auf (85.). „Leider haben wir dann wieder fahrig gespielt und nicht nachgelegt, sodass wir mit leeren Händen dastehen“, zog Höhrs Coach Thomas Arzbach ein nüchternes Fazit. Sein Trainerkollege Almir Ademi legte noch einmal nach: „Wenn man mit drei erzielten Toren keinen Punkt gewinnt, stimmt etwas nicht. Wir haben fleißig Geschenke verteilt und durch einige Aussetzer den Gegner gestärkt.“

Die Heimelf feierte jedenfalls ihren Sieg gebührend – und wird mit dieser Einstellung noch für einige Überraschungen sorgen können.

SG Herschbach/G./S. – SF Höhr-Grenzhausen 4:3 (2:2)

SG Herschbach/Girkenroth/Salz: Jung – Klöckner, Herdering, Ebenig, Mohr – Hellmann, D. Hannappel, L. Schmidt (46. V. Schmidt) – Niedermowe (79. Blech), Konstantinidis (90.+2 Arnst), J. Hannappel.

SF Höhr – Grenzhausen: Gelhard – Kamtsikis, Gleich, Meyer, Cardona Chicaiza – Zimmerschied – Hermann (73. Tasli), Yarim (73. Antunes), Heinz (66. Thiere) – de Sa Alberto (73. Klas), Urwer (66. Knopp).

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein).

Zuschauer: 310.

Tore: 0:1 Andre Felipe de Sa Alberto (11.), 1:1 Julian Hannappel (35.), 1:2 Niklas Hermann (36.), 2:2, 3:2 Julian Hannappel (45.+3, 46.), 4:2 Timon Konstatinidis (66. Handelfmeter), 4:3 Max Klas (85.).