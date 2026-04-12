Im Kellerduell der Bezirksliga Ost feierte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz einen deutlichen Erfolg bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß. Einen großen Anteil am Sieg hatte Julian Hannappel, Stürmer der SGH.
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Die SG St. Katharinen/Vettelschoß wollte im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga-Ost gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz unbedingt einen Sieg einfahren. Doch Herschbachs Dreierpacker Julian Hannappel und einige Platzverweise machten dem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung.