SG Herschbach gewinnt klar Julian Hannappel erwischt im Kellerduell einen Sahnetag Max Brumme 12.04.2026, 20:22 Uhr

i Die Teams der SG St. Katharinen/Vettelschoß (rote Trikots) und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz lieferten sich einige rassige Zweikämpfe, wobei die Gäste den besseren Tag erwischten und sich klar mit 4:0 durchsetzten. Heinz-Werner Lamberz

Im Kellerduell der Bezirksliga Ost feierte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz einen deutlichen Erfolg bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß. Einen großen Anteil am Sieg hatte Julian Hannappel, Stürmer der SGH.

Die SG St. Katharinen/Vettelschoß wollte im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga-Ost gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz unbedingt einen Sieg einfahren. Doch Herschbachs Dreierpacker Julian Hannappel und einige Platzverweise machten dem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung.







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