Am Tabellenende der Bezirksliga Ost die erste Entscheidung gefallen. Nach der 1:4-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Kosova Montabaur ist der Abstieg der SG Ahrbach besiegelt. Die Entscheidung fiel aber erst in der Schlussphase.
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Dicht dran am Erfolgserlebnis war die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Sonntagnachmittag, musste sich am Ende aber unglücklich dem FC Kosova Montabaur mit 1:4 (1:1) geschlagen geben, der seinerseits einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost einfahren konnte und als Tabellenzwölfter zwei Punkte Puffer nach unten hat, während Ahrbachs Rückkehr in die Kreisliga A besiegelt ist.