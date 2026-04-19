Drei späte Kosova-Treffer Joker Pajaziti besiegelt den Abstieg der SG Ahrbach Marco Rosbach 19.04.2026, 21:41 Uhr

i Altrim Pajaziti (links) kam nach der Pause als Edeljoker ins Spiel und hatte in der Schlussphase maßgeblichen Anteil am Sieg des FC Kosova bei der SG Ahrbach (rechts Batuhan Zeybek). Andreas Hergenhahn

Am Tabellenende der Bezirksliga Ost die erste Entscheidung gefallen. Nach der 1:4-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Kosova Montabaur ist der Abstieg der SG Ahrbach besiegelt. Die Entscheidung fiel aber erst in der Schlussphase.

Dicht dran am Erfolgserlebnis war die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Sonntagnachmittag, musste sich am Ende aber unglücklich dem FC Kosova Montabaur mit 1:4 (1:1) geschlagen geben, der seinerseits einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost einfahren konnte und als Tabellenzwölfter zwei Punkte Puffer nach unten hat, während Ahrbachs Rückkehr in die Kreisliga A besiegelt ist.







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