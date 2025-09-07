Die Serien setzen sich fort: Während die SF Höhr-Grenzhausen weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Ost warten, ging der FC Borussia Niederroßbach zum vierten Mal in Folge als Gewinner vom Platz. Doch die Partie war lange offen.

Die SF Höhr-Grenzhausen kommen in der Bezirksliga Ost einfach nicht in die Gänge. Zur Eröffnung des fünften Spieltags blieb die Elf des Trainerduos Almir Ademi und Thomas Arzbach beim 0:2 (0:1) gegen den FC Borussia Niederroßbach am Freitagabend auch im dritten Heimspiel ohne eigenes Tor.

Röder lässt Gelhard alt aussehen

„Wir haben einfach zu viele Ausfälle und müssen ständig die Startformation ändern. Auch durch individuelle Fehler sind die Ergebnisse dann erklärbar“, sieht Arzbach den Vorjahressechsten in einer schwierigen Phase. Mit zuletzt drei Siegen im Rücken trat der Gegner aus Niederroßbach hingegen selbstbewusst auf. Eine erste Kostprobe ihrer Torgefahr lieferte Philipp Röder im Zusammenspiel mit Luca Reichmann schon nach drei Minuten. Gegen kampfstarke Höhrer hatten die Gäste aus dem Hohen Westerwald zunächst die besseren Offensivaktionen.

Die Einheimischen waren primär um Stabilität bemüht, verschoben gut in den hinteren Reihen. Trotz großer Leidenschaft liefen die Aktionen nach vorne jedoch zu unpräzise und überhastet. Da wirkte der FC doch deutlich abgeklärter mit der größeren Ruhe am Ball. Bei der Führung der Borussia durch Philipp Röders direkten Freistoß aus gut 20 Metern (22.) machte SF-Keeper Philipp Gelhard keine glückliche Figur. Hatten die cleveren Gäste eine knappe halbe Stunde lang hinten praktisch nichts zugelassen, ging die Linie ihrerseits auch bedingt durch die kurzzeitige Behandlungspause von Luca Reichmann doch ziemlich verloren. Durch passive Spielweise entstand eine gewisse Unruhe bei der führenden Elf. Die Höhrer erlangten mehr und mehr die Oberhand und zogen in des Gegners Hälfte einige Freistöße. Hier lag der Ausgleich unter anderem bei Niklas Hermanns Versuch (38.) in der Luft.

Kurz nach Wiederanpfiff verpasste Theo Becker im Duell gegen Gelhard die Doppelführung für den FC (46.). Auf der Gegenseite war der Winkel beim Abschluss von Jaider Cardona Chicaiza zu spitz (52.). Für die Niederroßbacher scheiterte Röder aus der zweiten Reihe erneut an Gelhard (55.), ehe es mit langen Bällen teils wild und hektisch wurde. Die Partie wurde pausenlos mit hohem Einsatz geführt. Bis zum Schluss war ordentlich Feuer drin. Hermann vergab unbedrängt die Riesenchance zum Ausgleich (79.).

„Momentan fehlt uns einfach auch das Spielglück“, vermisste Thomas Arzbach die Effektivität. Seine Elf riskierte nun alles, ohne Erfolg gegen die sattelfeste Hintermannschaft der Niederroßbacher. Die Gäste standen tief und spielten rein auf Konter. Kapitän Lukas Blech setzte einen davon über den Alubalken (81.). Zwei Joker machten in der Schlussminute den vierten Sieg nach Gang für den FC perfekt. Lasse Theis hatte den Torschützen Yacub Sucu im Strafraum zum 0:2 mustergültig freigespeilt.

„Wir waren heute 90 Minuten online. Der Schwung war da. Fußball kann hart sein. Im letzten Drittel sind wir zu fahrig, und es mangelt an Kreativität“, kommentierten Ademi und Arzbach gemeinsam den erneuten Rückschlag gegen „eine clevere Spitzenmannschaft“. Überglücklich war aufseiten des Siegers Metin Kilic: „Wir haben die ersten 30 Minuten sehr gut gespielt, viele Zweikämpfe gewonnen und Bälle geholt. Es gab endlich mal keinen Elfer gegen uns, und keine Ecke führte zum Tor. Hinten stand erstmals die Null.“

SF Höhr-Grenzhausen – FC Borussia Niederroßbach 0:2 (0:1)

SF Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Kamtsikis, Öztürk, Celik, Cardona Chicaiza – M. Zimmerschied (88. Birnbach) – Kiehl (83. Urwer), Yarim (58. L. Zimmerschied), Klas (70. Antunes), Hermann – de Sa Alberto (70. Tasli).

FC Borussia Niederroßbach: Klöckner – Künkler, Blech, Altuntas, Christian – Walkenbach, Maxaner – Reichmann (70. Englisch) – Becker (62. Sucu), Quandel (75. Haller), Röder (85. Theis).

Schiedsrichter: Niklas Hickmann (Kehrig)

Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Philipp Röder (22.), 0:2 Yacub Sucu (90.).