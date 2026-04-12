Spätes 1:1 gegen Windhagen
Jannik Zeuner sichert Müschenbach einen Zähler
Trainer Enes Özbek holte mit seinem Team, dem SV Windhagen, ein 1:1-Remis in Hachenburg.
Trainer Enes Özbek holte mit seinem Team, dem SV Windhagen, ein 1:1-Remis in Hachenburg.
Heinz-Werner Lamberz

Lediglich 13 Spieler hatte der SV Windhagen in seinem Bezirksliga-Spiel bei der SG Müschenbach/Hachenburg zur Verfügung. Die personell gebeutelten Gäste führten lange, ehe die SG in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich kam.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr musste sich die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem Unentschieden begnügen. Vom SV Windhagen trennte sich die abstiegsgefährdete SG 1:1 (0:1) und belegt in der Tabelle damit weiter den drittletzten Rang.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport