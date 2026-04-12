Spätes 1:1 gegen Windhagen Jannik Zeuner sichert Müschenbach einen Zähler Lukas Erbelding 12.04.2026, 19:12 Uhr

i Trainer Enes Özbek holte mit seinem Team, dem SV Windhagen, ein 1:1-Remis in Hachenburg. Heinz-Werner Lamberz

Lediglich 13 Spieler hatte der SV Windhagen in seinem Bezirksliga-Spiel bei der SG Müschenbach/Hachenburg zur Verfügung. Die personell gebeutelten Gäste führten lange, ehe die SG in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich kam.

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr musste sich die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem Unentschieden begnügen. Vom SV Windhagen trennte sich die abstiegsgefährdete SG 1:1 (0:1) und belegt in der Tabelle damit weiter den drittletzten Rang.







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