Lediglich 13 Spieler hatte der SV Windhagen in seinem Bezirksliga-Spiel bei der SG Müschenbach/Hachenburg zur Verfügung. Die personell gebeutelten Gäste führten lange, ehe die SG in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich kam.
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Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr musste sich die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem Unentschieden begnügen. Vom SV Windhagen trennte sich die abstiegsgefährdete SG 1:1 (0:1) und belegt in der Tabelle damit weiter den drittletzten Rang.