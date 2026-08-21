VfB Wissen am Märchenwald Ist schon am Sonntag der kommende Meister zu sehen? Stefan Nink 21.08.2026, 08:07 Uhr

i Der junge Keeper Be’la Saron Dressler muss am Sonntag einen ausgesprochen guten Tag erwischen, wenn seine TuS Burgschwalbach ihre Außenseiterchance gegen den einstigen Regionalligisten VfB Wissen wahren will. Andreas Hergenhahn

In einer Liga, aber dennoch auf komplett unterschiedlichen Pfaden sind die TuS Burgschwalbach und der VfB Wissen unterwegs. Am Sonntag kommt es ab 15 Uhr am Märchenwald zum Duell der Gegensätze, die kaum größer sein könnten.

Das Rheinlandpokalspiel gegen die Spvgg Wirges steht zwar erst am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr an, und natürlich denkt man als Fußballer tatsächlich von Spiel zu Spiel, doch das kommende Punktspiel gegen den VfB Wissen (Sonntag, 15 Uhr, am Märchenwald) könnten die Kicker der TuS Burgschwalbach so ähnlich angehen wie ein K.







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