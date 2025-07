Wenn am ersten Spieltag die SG Müschenbach die SG Hundsangen empfängt, dann darf in der Bezirksliga Ost getrost vom Duell zweier Urgesteine gesprochen werden. Für Müschenbachs neuen Trainer Ingo Neuhaus ist dieser Klassiker der erste Gradmesser.

Seit der Saison 2012/13 spielt die SG Müschenbach/Hachenburg ohne Unterbrechung in der Bezirksliga Ost. Trotz zwischenzeitlicher Abstiegssorgen stand am Ende der abgelaufenen Saison der achte Platz in einem umkämpften Mittelfeld. Schon relativ früh wurde kommuniziert, dass die vergangene Saison die letzte von Trainer Stefan Häßler bei den Westerwäldern sein sollte, als Nachfolger wurde schnell Ingo Neuhaus präsentiert.

„Man merkt, dass die vorherigen Trainer Lukas Haubrich und Stefan Häßler ein gutes Fundament gelegt haben.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach/Hachenburg

„Ich bin schon seit Februar mit den Jungs im Austausch, wodurch sie mich bereits kennen. So konnte ich mich gut im Team einfinden“, berichtet der neue Mann an der Seitenlinie. Auch den Zustand, in dem sich die Mannschaft befinde, lobt der ehemalige Trainer des B-Ligisten SG Niederhausen-Birkenbeul: „Man merkt, dass die vorherigen Trainer Lukas Haubrich und Stefan Häßler ein gutes Fundament gelegt haben, auf dem ich aufbauen kann. Die Jungs sind konditionell fit und haben eine gute Technik, dadurch brauchen wir keine Passformen, sondern können viel taktisch arbeiten."

Neben der Trainerposition hat sich auch am Kader etwas geändert. Mit Marlon Renz stößt ein Innenverteidiger aus der 2. Mannschaft dazu, Nico Tzimas (Vatan Spor Hamm) ist sowohl offensiv als auch defensiv flexibel einsetzbar, und Colin Remy (VfB Wissen) soll die Offensive unterstützen. Gerrit Oettgen (SG Atzelgift/Nister) spielte bereits früher erfolgreich bei der SG und will die Offensive mit seiner Erfahrung bereichern, Jan-Lucca Schneider (SG Westerburg) ist ein weiteres bekanntes Gesicht. Er kehrt nach einem halben Jahr in der Rheinlandliga wieder zurück. Hachem Dachraoui (SG Alpenrod) soll im offensiven Mittelfeld für Gefahr sorgen.

i Neu bei der SG Müschenbach/Hachenburg: Ingo Neuhaus wurde frühzeitig als Nachfolger von Trainer Stefan Häßler vorgestellt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Trotz vieler Neuzugänge hat Ingo Neuhaus auch vier Abgänge zum Ligakonkurrenten und Rheinlandliga-Absteiger SG Malberg zu beklagen. Mit Luke Jung, Tim Pfeiffer, Fabian Heinen und Benjamin Weber zieht es wichtige Säulen zum Lokalrivalen. Trotzdem sieht Müschenbachs Trainer der Saison positiv entgegen. „Wir haben super Trainingsbedingungen und wollen uns über viel Kompaktheit auszeichnen. Obwohl während der Vorbereitung immer wieder wichtige Spieler wegen Urlaubs fehlen, haben wir eine gute Vorbereitung."

Eröffnungsspiel gegen Mitfavorit Hundsangen

Nach dem Pflichtspielauftakt im Rheinlandpokal gegen den A-Ligisten SSV Heimbach-Weis eröffnen die Müschenbach die Saison in der Bezirksliga Ost mit dem Heimspiel gegen die SG Hundsangen. Den Vorjahresdritten macht Ingo Neuhaus auch als einen der Aufstiegsfavoriten aus. „Mit Malberg als Absteiger und vielen Neuzugängen ist definitiv zu rechnen, aber auch Betzdorf und Hundsangen, die letztes Jahr schon oben mitgespielt haben, habe ich auf dem Zettel.“ Während Neuhaus mindestens eines der genannten drei Teams nächste Saison nicht mehr in der Bezirksliga erwartet, glaubt er, dass seine Mannen wieder vertreten sein werden. „Die Liga ist mit zwei Rheinlandliga-Absteigern definitiv nicht schlechter geworden, aber unser realistisches Ziel ist trotzdem ein einstelliger Tabellenplatz.“

SG Müschenbach/Hachenburg

Zugänge: Hachem Dachraoui (SG Alpenrod), Gerrit Oettgen (SG Atzelgift), Jan-Lucca Schneider (SG Westerburg), Nico Tzimas (Vatan Spor Hamm), Colin Remy (VfB Wissen), Marlon Renz (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Fabian Heinen (SG Malberg), Tim-Luca Klein (FSV Kroppach), Tim Pfeiffer, Luke Jung, Benjamin Weber (alle SG Malberg), Jan Böhning (Laufbahn beendet).

Kader, Tor: David Aust, Lukas Hammer, Moritz Stemper.

Abwehr: Justus Bonn, Elias Günter, Peter Kempf, Philipp Klöckner, Julius Schwendt, Jannik Zeuner, Jonas Raack, Marlon Renz.

Mittelfeld: Leon Giehl, Jonas Giehl, Maurice Schug, Damir Besirovic, Mihail Glavcev, Hachem Dachroui, Fabian Hüsch, Gerrit Oettgen, Jan-Lucca Schneider, Leo Kunz.

Angriff: Dawid Rystwej, Sergio Steven Zules Muriel, Nico Tzimas, Felix Velten, Konstantin Pickel, Colin Remy, Enrique Hüsch.

Trainer: Ingo Neuhaus, Fabian Hüsch (Co-Trainer), Thomas Fischbach (Torwarttrainer).

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten der Liga: SG 06 Betzdorf, SG Hundsangen, SG Malberg.