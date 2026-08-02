So geht die SG in die Saison In Westerburg ist die Hierarchie flacher geworden Rolf Schulze 02.08.2026, 05:30 Uhr

i Das Team der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: (hintere Reihe, von links) Volker Boeckling (Betreuer), Ricardo Bartoschek, Boje Vermut, Pascal Bastendorf, Henoch Fito, Devin Mohr, David Gläser, Ramona Klein (Phisyio), (mittlere Reihe, von links) Steffen Dörner (Co-Trainer), Jonas Zimmermann, Vitali Kunz, Johannes Derscheid, Julian Jung, Leonard Ries, Leon Blech, Justin Oschwesky, Thomas Schnatz (Torwarttrainer), Christian Hartmann (Trainer), (vordere Reihe, von links) Jan Ebers, Anton Ebers, Tom Holzhäuser, Niklas Leukel, Max Siegel, Jonathan Kloft, Luca Heep, Tim Buchmann und Niklas Henry. Horst Wengenroth

In der abgelaufenen Runde landete die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod auf Rang zehn in der Bezirksliga Ost. Was haben sich die Kombinierten für die bevorstehende Saison vorgenommen?

Eine gefühlte Achterbahnfahrt erlebten die Fußballer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Saison 2025/26. Nach dem direkten Abstieg aus der Rheinlandliga und trotz schmerzvoller Abgänge der besten Torschützen Paul Reichelt und Matthias Wengenroth erwischte die Elf des Trainerteams um Christian Hartmann und Steffen Dörner einen Traumstart.







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