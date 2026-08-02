In der abgelaufenen Runde landete die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod auf Rang zehn in der Bezirksliga Ost. Was haben sich die Kombinierten für die bevorstehende Saison vorgenommen?
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Eine gefühlte Achterbahnfahrt erlebten die Fußballer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Saison 2025/26. Nach dem direkten Abstieg aus der Rheinlandliga und trotz schmerzvoller Abgänge der besten Torschützen Paul Reichelt und Matthias Wengenroth erwischte die Elf des Trainerteams um Christian Hartmann und Steffen Dörner einen Traumstart.