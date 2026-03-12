Haubrich-Elf empfängt Betzdorf In Lautzert sollen sich die ersten Räder neu verzahnen Moritz Hannappel 12.03.2026, 16:24 Uhr

i Luan Linus brandenburger (in Rot) musste mit seiner SG Lautzert eine herbe Klatsche gegen den TuS Montabaur (links Rico Brenner) einstecken. Nun kommt Tabellenführer Betzdorf nach Lautzert. Andreas Hergenhahn

Das war kein Auftakt nach Maß für Lautzerts neuen Trainer Lukas Haubrich. Nun gilt es, die kleinen Stellschrauben zu drehen. Nach nur einer Woche mehr Training kommt nun ausgerechnet der Tabellenführer. Und der will sich keinen Ausrutscher leisten.

„Wir haben noch viel aufzuarbeiten“, hielt Lukas Haubrich nach der 1:5-Auswärtspleite beim TuS Montabaur, mit den beiden Trainingseinheiten zuvor also seine dritte Einheit in der Verantortung der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Mit Blick auf die kommenden Wochen, weiß der langjährige Oberligaspieler, welche Herausforderung auf ihn und seine Mannschaft wartet.







