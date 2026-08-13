Müller erwartet Kampfspiel 
In Berod ist ein hohes Maß an Robustheit gefragt
Eine Bänderdehnung zwingt Burgschwalbachs Rufus Lorch zumindest am Sonntag in Berod zu einer Zwangspause.
Eine Bänderdehnung zwingt Burgschwalbachs Rufus Lorch zumindest am Sonntag in Berod zu einer Zwangspause.
Andreas Hergenhahn

Mit dünn besetztem, aber dennoch schlagkräftigem Kader fahren die Bezirksliga-Fußballer der TuS Burgschwalbach am Sonntag zur SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, die ihren 5:2-Auftaktsieg in Hachenburg mit dem nächsten Dreier aufzuwerten gedenkt.

Lesezeit 3 Minuten
Beim ersten Auswärtsspiel der neuen Bezirksliga-Saison setzt Staffelleiter Michael Marx den Kickern der TuS Burgschwalbach gleich ein veritables „Brett“ vor die Nase: Am Sonntag geht’s für die Rot-Schwarzen ins Herz des Westerwaldes. Um 15 Uhr wird in Berod bei Hachenburg die Partie bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis angepfiffen.
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