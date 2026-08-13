Müller erwartet Kampfspiel In Berod ist ein hohes Maß an Robustheit gefragt Stefan Nink 13.08.2026, 13:29 Uhr

i Eine Bänderdehnung zwingt Burgschwalbachs Rufus Lorch zumindest am Sonntag in Berod zu einer Zwangspause. Andreas Hergenhahn

Mit dünn besetztem, aber dennoch schlagkräftigem Kader fahren die Bezirksliga-Fußballer der TuS Burgschwalbach am Sonntag zur SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, die ihren 5:2-Auftaktsieg in Hachenburg mit dem nächsten Dreier aufzuwerten gedenkt.

Beim ersten Auswärtsspiel der neuen Bezirksliga-Saison setzt Staffelleiter Michael Marx den Kickern der TuS Burgschwalbach gleich ein veritables „Brett“ vor die Nase: Am Sonntag geht’s für die Rot-Schwarzen ins Herz des Westerwaldes. Um 15 Uhr wird in Berod bei Hachenburg die Partie bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis angepfiffen.







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