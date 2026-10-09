Berod empfängt Westerburg
Im Topspiel könnte der stärkere Wille entscheiden
Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Weiß) muss gegen Westerburg auf ihre Nummer 20 Mladen Petrovic verzichten. Der Mitte
Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Weiß) muss gegen Westerburg auf ihre Nummer 20 Mladen Petrovic verzichten. Der Mittelfeldspieler sah gegen Weitefeld (in Blau) die glatt Rote Karte.
Manfred Böhmer/balu

Dritter gegen Vierter in der Bezirksliga Ost: Auf dem Beroder Rasenplatz kommt es am Sonntag zum Topspiel am zehnten Spieltag. Beide Trainer erwarten eine ausgeglichene Begegnung, in der die Grundtugenden entscheiden werden.

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Das tabellarische Top-Duell am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost steigt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Berod, wo die dort beheimatete SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis auf die SG Westerburg/Gemünden/WIllmenrod trifft. Beide Teams gehen nach Erfolgen in der Vorwoche mit Rückenwind in die Begegnung.
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