Berod empfängt Westerburg Im Topspiel könnte der stärkere Wille entscheiden Jona Heck 09.10.2026, 13:18 Uhr

i Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Weiß) muss gegen Westerburg auf ihre Nummer 20 Mladen Petrovic verzichten. Der Mittelfeldspieler sah gegen Weitefeld (in Blau) die glatt Rote Karte. Manfred Böhmer/balu

Dritter gegen Vierter in der Bezirksliga Ost: Auf dem Beroder Rasenplatz kommt es am Sonntag zum Topspiel am zehnten Spieltag. Beide Trainer erwarten eine ausgeglichene Begegnung, in der die Grundtugenden entscheiden werden.

Das tabellarische Top-Duell am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost steigt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Berod, wo die dort beheimatete SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis auf die SG Westerburg/Gemünden/WIllmenrod trifft. Beide Teams gehen nach Erfolgen in der Vorwoche mit Rückenwind in die Begegnung.







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