Die Klasseneinteilung im FVR Im Osten was Neues: Die Verschiebungen bis zur A-Klasse Marco Rosbach 05.07.2026, 11:54 Uhr

i Getrennte Wege: Während der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Hellblau) als A2-Meister fortan in der Bezirksliga Ost auf Punktejagd geht, wechselt die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot) von der A2 in die A1. Marco Rosbach

Wer spielt wo? Das Geheimnis ist gelüftet und führt im Bezirk Ost des Fußballverbands Rheinland zu Wechselspielen. In dieser Analyse haben wir die markantesten Veränderungen in den Kreisen Ww/Sieg, Ww/Wied und Rhein-Lahn unter die Lupe genommen.

Kaum war der letzte Schlusspfiff der Saison 2025/26 ertönt, da begannen die Spekulationen, was die neue Spielzeit bringen wird. Genauer: Wen die Saison 2026/27 bringen wird. Denn nach der Premiere vor drei Jahren erfolgte zum nunmehr vierten Mal die Einteilung der Spielklassen im Fußballverband Rheinland (FVR) über die bestehenden Kreisgrenzen hinweg.







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