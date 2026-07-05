Wer spielt wo? Das Geheimnis ist gelüftet und führt im Bezirk Ost des Fußballverbands Rheinland zu Wechselspielen. In dieser Analyse haben wir die markantesten Veränderungen in den Kreisen Ww/Sieg, Ww/Wied und Rhein-Lahn unter die Lupe genommen.
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Kaum war der letzte Schlusspfiff der Saison 2025/26 ertönt, da begannen die Spekulationen, was die neue Spielzeit bringen wird. Genauer: Wen die Saison 2026/27 bringen wird. Denn nach der Premiere vor drei Jahren erfolgte zum nunmehr vierten Mal die Einteilung der Spielklassen im Fußballverband Rheinland (FVR) über die bestehenden Kreisgrenzen hinweg.