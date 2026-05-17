Es wäre ein Wunder vonnöten gewesen, um den Abstieg noch zu verhindern. Doch davon war die SG Herschbach/Girkenroth/Salz weit entfernt. Nach der Klatsche im Derby gegen die SG Westerburg ist klar, dass es nach einem Jahr zurück in die A-Klasse geht.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der 0:5 (0:2)-Pleite im Nachbarschaftsduell gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am 29. Spieltag der Bezirksliga Ost ist es Gewissheit: Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz muss nach nur einem Jahr den Rückzug in die Kreisliga A antreten.