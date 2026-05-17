Ohne Chance gegen Westerburg Im Derby platzt Herschbachs letztes Fünkchen Hoffnung Rolf Schulze 17.05.2026, 21:07 Uhr

i Als Westerburgs Albert Kudrenko (blaues Trikot) auf 0:4 erhöhte, war die Partie entschieden. Am Ende musste sich die gastgebende SG Herschbach (links Jan Klöckner, rechts Tobias Quirmbach) mit 0:5 geschlagen geben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Es wäre ein Wunder vonnöten gewesen, um den Abstieg noch zu verhindern. Doch davon war die SG Herschbach/Girkenroth/Salz weit entfernt. Nach der Klatsche im Derby gegen die SG Westerburg ist klar, dass es nach einem Jahr zurück in die A-Klasse geht.

Nach der 0:5 (0:2)-Pleite im Nachbarschaftsduell gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am 29. Spieltag der Bezirksliga Ost ist es Gewissheit: Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz muss nach nur einem Jahr den Rückzug in die Kreisliga A antreten.







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