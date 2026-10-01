Kellerduell gegen Müschenbach HWW-Coach Theis verlangt Antworten auf dem Platz Marco Rosbach 01.10.2026, 11:03 Uhr

i Flasche halb voll oder halb leer? Niederroßbachs Trainer André Theis gibt seiner Mannschaft nach dem Umbruch Zeit. Allerdings weiß er, dass Punkte die beste Medizin wären nach einem durchwachsenen Saisonstart. Marco Rosbach

Das Ziel ist klar: Mit einem Heimsieg gegen die SG Müschenbach möchte sich die SG Niederroßbach auf acht Punkte vom Schlusslicht absetzen. Läuft’s umgekehrt, wäre der Schlamassel dafür umso größer – und bei den Gästen endlich ein Funke Hoffnung da.

Es ist das Kellerduell der Bezirksliga Ost zwischen dem Viertletzten und dem Tabellenletzten, wäre heute Schluss, würden sowohl die SG HWW Niederroßbach/Basalt (13./5 Punkte) als auch die SG Müschenbach/Hachenburg (16./0) absteigen. Und dennoch betont Gästecoach Torsten Gerhardt vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend (19.







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