Das Ziel ist klar: Mit einem Heimsieg gegen die SG Müschenbach möchte sich die SG Niederroßbach auf acht Punkte vom Schlusslicht absetzen. Läuft’s umgekehrt, wäre der Schlamassel dafür umso größer – und bei den Gästen endlich ein Funke Hoffnung da.
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Es ist das Kellerduell der Bezirksliga Ost zwischen dem Viertletzten und dem Tabellenletzten, wäre heute Schluss, würden sowohl die SG HWW Niederroßbach/Basalt (13./5 Punkte) als auch die SG Müschenbach/Hachenburg (16./0) absteigen. Und dennoch betont Gästecoach Torsten Gerhardt vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend (19.