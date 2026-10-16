Bezirksliga-Ost-Kenner hätten diese Tabellenkonstellation vor der Partie beider Teams am 11. Spieltag sicherlich nicht vorausgesagt. Während sich der Aufsteiger klammheimlich nach oben arbeitete, hinkt einer der Favoriten den Erwartungen hinterher.
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Sowohl die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth als auch die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers wollen vor ihrem Aufeinandertreffen am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag, 15 Uhr, nicht allzu viel Zeit mit dem Blick auf die Tabelle verschwenden.