Horressen kommt nach Pokal-Aus Hundsangens Trainer Maxi Reitz: Stehen zu schlecht da Moritz Hannappel 16.10.2026, 10:37 Uhr

i „Das kreide ich mir auch mit an“, sagt Hundsangens Trainer Maximilian Reitz zur derzeitigen Tabellensituation, die nicht zu den Ansprüchen am Buch passt. Gemeinsam will er sich mit der Mannschaft im Tableau nach vorne arbeiten. Gegen Aufsteiger Horressen sollen drei Punkte her. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Bezirksliga-Ost-Kenner hätten diese Tabellenkonstellation vor der Partie beider Teams am 11. Spieltag sicherlich nicht vorausgesagt. Während sich der Aufsteiger klammheimlich nach oben arbeitete, hinkt einer der Favoriten den Erwartungen hinterher.

Sowohl die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth als auch die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers wollen vor ihrem Aufeinandertreffen am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag, 15 Uhr, nicht allzu viel Zeit mit dem Blick auf die Tabelle verschwenden.







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