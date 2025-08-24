Es war das Spitzenspiel des dritten Spieltags in der Bezirksliga Ost. Auch wenn das Niveau nicht immer den Erwartungen entsprach, war im Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Hundsangen bis zur letzten Sekunde für Spannung gesorgt.

Mit dem TuS Montabaur und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth trafen in der Bezirksliga Ost zwei bislang ungeschlagene Teams aufeinander. Im Derby setzten sich die Gäste schließlich mit 3:2 (1:1) durch und beendeten damit die Serie der Kreisstädter, die mit zwei Siegen in die Runde gestartet waren. Dass der finale Treffer erst in der siebten Minute der Nachspielzeit durch Marc Tautz fiel, interessierte die Spieler der SG nur am Rande. Der TuS-Anhang war dagegen ziemlich frustriert, da Schiedsrichter Adrian Ax lediglich fünf zusätzliche Minuten angezeigt hatte.

Pascal Lind setzt Freistoß in den Winkel

Obwohl bei den Einheimischen einige Akteure kurzfristig absagen mussten, begann die Elf von Trainer Markus Kluger sehr dynamisch. Die Gäste hielten jedoch dagegen und hatten mit Marc Tautz und Marc Henkes die auffälligsten Akteure in ihren Reihen. Den ersten Treffer erzielte jedoch die Heimelf. Pascal Lind setzte einen direkten Freistoß aus 22 Metern genau in den Winkel (17.). Da Montabaur aufmerksam und zielstrebig zu Werke ging, wurde Hundsangens neuer Trainer Thomas Schäfer allmählich nervös. Ohne Grund: Marc Henkes bestrafte eine Slapstickeinlage von Montabaurs Torwart Andreas Merfels mit einem Schuss aus 18 Metern zum Ausgleich (26.).

Rico Brenner hätte schon im ersten Durchgang für eine gewisse Vorentscheidung sorgen können, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei (28.). Kurz vor der Halbzeit konnte er noch von der Gästedefensive gestoppt werden. Während beide Teams zunächst auf Bezirksliganiveau agierten, verflachte die Partie in der zweiten Halbzeit. Phasenweise wurde schwere Fußballkost serviert.

Hundsangen dreht Spiel durch Henkes und Tautz

Doch es gab Ausnahmen. Neuzugang Paul Reichelt setzte sich nach einer Vorlage von Jannik Lang energisch gegen die Gästedefensive durch und traf mit einem Schuss aus dem Gedränge zur neuerlichen Führung (49.). Dank konsequenter Abwehrarbeit der Gastgeber fand die SG kein Mittel, um zum Ausgleich zu kommen. Immer wieder versuchten sie es mit Weitschüssen, die nicht zum Erfolg führten. Selbst in zeitweise doppelter Überzahl durch eine Gelb-Rote Karte und eine Verletzung konnten sie nicht ihr gewohnt schnelles Passspiel aufziehen, was sicherlich auch den vielen technischen Fehlern geschuldet war.

Schließlich gelang ihnen doch noch der Ausgleich, als Montabaurs Abwehr nicht entscheidend klären konnte. Wieder war Marc Henkes zur Stelle, der mit der Fußspitze den Ball über die Linie beförderte (84.). Der TuS wollte nun zumindest den einen Punkt über die Zeit retten und verteidigte aufopferungsvoll. Hatten sie kurz vor dem Ende noch das Glück, dass Hundsangen zweimal nur den Pfosten traf (90.+6), so mussten die Hausherren eine Minute später doch noch das 2:3 hinnehmen. Dieser Treffer war symptomatisch für dieses Spiel. Marc Tautz hielt nach einem Eckball einfach mal drauf. Dass der Schuss dann auch noch abgefälscht wurde, war schließlich Ironie des Schicksals.

„Als es nicht so gut lief, zeigte meine Mannschaft Mentalität und hat an den Sieg geglaubt. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Thomas Schäfer, Trainer SG Hundsangen

„Heute durfte nur eine Mannschaft gewinnen. Wir hatten die besseren Torchancen. Leider haben wir dann in Unterzahl dem Druck der Gäste nicht standgehalten. Es war eine unglückliche Niederlage“, stellte Montabaurs Coach Markus Kluger nach Spielende enttäuscht fest.

Sein Hundsangener Trainerkollege Thomas Schäfer fühlte mit ihm: „Mir tun die Monatabaurer leid. Sie haben es über 60 Minuten richtig gut gemacht. Aber egal wie, nur die drei Punkte zählen. Als es nicht so gut lief, zeigte meine Mannschaft Mentalität und hat an den Sieg geglaubt. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

TuS Montabaur – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth 2:3 (1:1)

TuS Montabaur: Merfels – Franz, Schwickert (80. Reschke), Endlein, Görg (77. Denker) – Bouchibti (66. Groß), Rhein, Lind, Reichelt – Lang, Brenner.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer – Marquart (72. Stahlhofen), Faßbender, Dietz, Hanke – Steinebach, Hannappel (72. Hölzenbein), Omotezako – Löw (79. Heller), Henkes, Tautz.

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Pascal Lind (17.), 1:1 Marc Henkes (26.), 2:1 Paul Reichelt (49.), 2:2 Marc Henkes (84.), 2:3 Marc Tautz (90.+7).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karte für Hundsangens Trainer Thomas Schäfer wegen wiederholten Reklamierens (34.), Gelb-Rote Karte für Montabaurs Silas Endlein wegen wiederholten Foulspiels (64.).