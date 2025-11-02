Nicht wenige hatten sich auf 0:0 eingestellt, als es doch noch rappelte. Der späte Treffer sorgte bei den Gästen aus Hundsangen für Freudentaumel und für einen Schock auf der Gegenseite. Denn Höhr-Grenzhausen hatte leidenschaftlich gekämpft.
Lesezeit 2 Minuten
Er blieb aus, der dritte Sieg in Folge. Zumindest für die gastgebenden SF Höhr-Grenzhausen, denn die Gäste feierten am Ende genau dieses Erfolgserlebnis. Im Spiel gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth unterlagen die Kannenbäcker unglücklich mit 0:1 (0:0).