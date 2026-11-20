Windhagen blickt nun nach vorn Hundsangen will seine Fans mit drei Punkten belohnen Jona Heck 20.11.2026, 08:05 Uhr

i Für Robin Stahlhofen (in Weiß) und seine SG Hundsangen zählen im letzten Heimspiel des Kalenderjahres nur drei Punkte. Andreas Hergenhahn

Für den SV Windhagen soll am Sonntag zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost ein neues Kapitel beginnen. Hundsangen will im Heimspiel unbedingt drei Punkte, um sich versöhnlich auf heimischem Platz aus dem Kalenderjahr zu verabschieden.

Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga Ost: Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth empfängt am Sonntag, 15.30 Uhr, den SV Windhagen zum Heimspiel auf dem Hundsangener Kunstrasen. Die heimische SG konnte die Hinrunde mit 23 Punkten auf Rang sieben abschließen und musste sich in der Vorwoche gegen die SG Hoher Westerwald Niederroßbach mit einem 2:2-Remis begnügen.







Artikel teilen

Artikel teilen