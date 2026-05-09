Joshua Heinz entscheidet Spiel Hundsangen will Fußball spielen, Höhr will gewinnen Helmut Rosbach 09.05.2026, 22:46 Uhr

i Die SG Hundsangen (in Rot, hier mit Niklas Löw im Kopfballduell mit Vangeli Kamtsikis) konnte sich in der Offensive nicht gegen die entschlossenen SF Höhr-Grenzhausen behaupten. Andreas Hergenhahn

In der Hinrunde behielt die SG Hundsangen am Höhrer Flürchen noch knapp die Oberhand. Jetzt revanchierten sich die Sportfreunde aus der Kannenbäckerstadt. Für ihren Trainer Almir Ademi lag der Grund für den Sieg seiner Elf auf der Hand.

In der Bezirksliga Ost hatte die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth die SF Höhr-Grenzahausen zu Gast, die durch ihren 1:0 (1:0)-Sieg drei Punkte mit ins Kannenbäckerland nahmen und sich dadurch für die 0:1-Niederlage im Hinspiel revanchieren konnten.







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