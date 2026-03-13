Wiedersehen mit Westerburg Hundsangen will 0:6-Klatsche der Hinrunde geraderücken Marco Rosbach 13.03.2026, 08:48 Uhr

i Beim 6:0-Triumph in der Hinrunde eröffnete Westerburgs David Gläser (blaues Trikot) den Torreigen und setze auch den Schlusspunkt. Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Als Tabellenfünfter steht Hundsangen (hier Fabian Steinebach im roten Trikot) drei Plätze vor Westerburg. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Tag der Wiedergutmachung für die SG Hundsangen und die SG Westerburg: Haben die Gastgeber vor allem eine fette Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen, gilt es für die Gäste, sich nach dem Ausrutscher der Vorwoche wieder deutlich zu steigern.

Es war der Knaller des fünften Spieltags in der Bezirksliga Ost, als die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth mit 6:0 abfertigte. Doch vor dem Wiedersehen beider Mannschaften am Sonntag (15 Uhr, in Hundsangen) haben sich die Dinge anders entwickelt, als man hätte meinen können.







