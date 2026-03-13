Tag der Wiedergutmachung für die SG Hundsangen und die SG Westerburg: Haben die Gastgeber vor allem eine fette Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen, gilt es für die Gäste, sich nach dem Ausrutscher der Vorwoche wieder deutlich zu steigern.
Lesezeit 2 Minuten
Es war der Knaller des fünften Spieltags in der Bezirksliga Ost, als die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth mit 6:0 abfertigte. Doch vor dem Wiedersehen beider Mannschaften am Sonntag (15 Uhr, in Hundsangen) haben sich die Dinge anders entwickelt, als man hätte meinen können.