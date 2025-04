Wenn es nur um das spielerische Potenzial geht, ist die SG Hundsangen Spitze in der Bezirksliga Ost. Was fehlt, ist die Konstanz über 90 Minuten. Das zeigte sich auch gegen den FC HWW Niederroßbach, als eine 3:0-Führung nicht zum Sieg reichte.

Beim 3:3 (1:0)-Unentschieden zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und dem FC HWW Niederroßbach gab es am 26. Spieltag der Bezirksliga Ost ein Wechselbad der Gefühle. Überschaubar verlief für beide Teams, die befreit aufspielen konnten, die erste Halbzeit. Der Rangdritte aus Hundsangen war um Spielkontrolle bemüht. Die Gäste als Tabellennachbar waren primär auf Torsicherung bedacht. Aus dem Spiel heraus passierte wenig. So mussten Standards her, um Gefahr zu erzeugen.

Erst mit spielstark, dann mit zweitem Gesicht

Philipp Röders Freistoß für den FC landete nach Jannik Faßbenders Rettungsversuch am eigenen Pfosten (17.). Nach Foul von Mirza Sinanovic an Gabriel Leber verwandelte Daniel Hannappel den Strafstoß zur SG-Führung (28.). Der FC HWW war nach vorne einfach zu passiv, während Hundsangen gegen Ende der ersten Halbzeit durch Elias Marschall zwei Chancen vergab, um den Vorsprung auszubauen (37., 44.).

Nach Wiederbeginn erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl und riefen ihr spielerisches Potenzial ab. Colin Aßmanns Abschluss wehrte FC-Keeper Jan Kiefer noch ab (51.), doch Leber staubte zum 2:0 ab (51.). Die größere Initiative schien sich für die Elf Ralf Hannappels nun auszuzahlen. Die schönste Kombination des Tages schloss Marschall mit dem 3:0 entschlossen ab (62.). Danach zeigten die Gastgeber aber wie so oft in der laufenden Runde ihr zweites Gesicht. Kurzerhand trat die SG im Gefühl des sicheren Sieges stark auf die Bremse und brachte den Gegner ins Spiel zurück.

„Nach dem 3:0 waren die Köpfe leer, und wir haben nichts mehr gemacht. Es gibt halt auch Spieler, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen.“

Ralf Hannappel, Trainer SG Hundsangen

Die offensiven Wechsel brachten beim Tabellenvierten aus Niederroßbach mehr Schwung nach vorne. Nach einem Alutreffer von Motoshi Tanaka (63.) gelang dem eingewechselten Yacub Sucu der Anschlusstreffer (64.). Während bei den Einheimischen Laufbereitschaft und Konzentration völlig verloren gingen, witterten die Gäste Morgenluft. Nach einem Foul von Leber an Röder verkürzte der Gefoulte selbst per Strafstoß auf 3:2 (68.). Niederroßbach war nun sichtlich im Aufwind und zeigte, auch bedingt durch seine Wechsel, deutlich mehr Präsenz. So war plötzlich der komfortable Vorsprung der Hausherren geschmolzen, als Röder mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 die Partie wieder völlig ausgeglichen gestaltete (80.).

Nach einer zwischenzeitlichen Auszeit musste sich die SG am Ende an die eigene Nase fassen, dass sie eine deutliche Führung noch versemmelt hatte. „Bei wenigen Höhepunkten haben wir in der ersten Halbzeit das Tempo bestimmt, ohne zu glänzen. Dann haben wir uns spielerisch gesteigert. Nach dem 3:0 waren die Köpfe leer, und wir haben nichts mehr gemacht. Es gibt halt auch Spieler, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen“, betonte Ralf Hannappel die schwerwiegenden Ausfälle von 16-Tore-Mann Marc Henkes (Verdacht auf Fersenbeinbruch) und Masaya Omotezako wegen Erkrankung.

Niederroßbach mit Mut zum Ausgleich

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Bis zum 3:0 hat Hundsangen verdient geführt. Dann kam mehr Schwung rein, und mit Mut haben wir noch einen Punkt mitnehmen können“, konnte Metin Kilic mit dem FC HWW den vierten Platz knapp behaupten.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – FC HWW Niederroßbach 3:3 (1:0)

SG Hundsangen: P. Weimer- Dietz, Gloning, Schwickert, Hanke – F. Steinebach, Faßbender – D. Hannappel – Leber (73. Hölzenbein), Aßmann (72. Stahlhofen), Marschall (83. Silberzahn).

FC HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler (12. Christian), Blech, Sinanovic, Marquardt – Walkenbach (63. Haller), Rhein – Tanaka – Englisch (67. Bartoschek), Koc (46. Sucu, 83. Thomaser), Röder.

Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Holzbach).

Zuschauer: 157.

Tore: 1:0 Daniel Hannappel (28., Foulelfmeter), 2:0 Gabriel Leber (51.), 3:0 Elias Marschall (62.), 3:1 Yacub Sucu (64.), 3:2, 3:3 Philipp Röder (68., Foulelfmeter, 80.).