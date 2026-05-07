Respekt vor Höhr-Grenzhausen Hundsangen strebt nach turbulenten Tagen Normalität an Marco Rosbach 07.05.2026, 18:00 Uhr

i In der Hinrunde behielten Masaya Omotezako am Ball und die SG Hundsangen knapp die Oberhand gegen die SF Höhr-Grenzhausen um Philipp Kiehl. Andreas Hergenhahn

Trainer stehen im Blickpunkt, wenn die SG Hundsangen die SF Höhr-Grenzhausen empfängt. Für Thomas Schäfer ist es das erste Heimspiel, seit klar ist, dass er doch nicht bleibt. Bei den Gästen kehrt Thomas Arzbach an eine alte Wirkungsstätte zurück.

Hinter der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth liegen turbulente Tage. Erst gab’s die Rolle rückwärts in Sachen Verlängerung mit Thomas Schäfer, dann folgte ein versöhnliches 4:1 beim FC Kosova Montabaur. Am Samstag (18 Uhr) geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen, die man in der Hinrunde durch einen Last-Minute-Treffer von Niklas Löw mit 1:0 bezwingen konnte.







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