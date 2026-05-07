Trainer stehen im Blickpunkt, wenn die SG Hundsangen die SF Höhr-Grenzhausen empfängt. Für Thomas Schäfer ist es das erste Heimspiel, seit klar ist, dass er doch nicht bleibt. Bei den Gästen kehrt Thomas Arzbach an eine alte Wirkungsstätte zurück.
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Hinter der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth liegen turbulente Tage. Erst gab’s die Rolle rückwärts in Sachen Verlängerung mit Thomas Schäfer, dann folgte ein versöhnliches 4:1 beim FC Kosova Montabaur. Am Samstag (18 Uhr) geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen, die man in der Hinrunde durch einen Last-Minute-Treffer von Niklas Löw mit 1:0 bezwingen konnte.