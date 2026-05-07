Respekt vor Höhr-Grenzhausen
Hundsangen strebt nach turbulenten Tagen Normalität an
In der Hinrunde behielten Masaya Omotezako am Ball und die SG Hundsangen knapp die Oberhand gegen die SF Höhr-Grenzhausen um Phi
In der Hinrunde behielten Masaya Omotezako am Ball und die SG Hundsangen knapp die Oberhand gegen die SF Höhr-Grenzhausen um Philipp Kiehl.
Andreas Hergenhahn

Trainer stehen im Blickpunkt, wenn die SG Hundsangen die SF Höhr-Grenzhausen empfängt. Für Thomas Schäfer ist es das erste Heimspiel, seit klar ist, dass er doch nicht bleibt. Bei den Gästen kehrt Thomas Arzbach an eine alte Wirkungsstätte zurück.

Lesezeit 2 Minuten
Hinter der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth liegen turbulente Tage. Erst gab’s die Rolle rückwärts in Sachen Verlängerung mit Thomas Schäfer, dann folgte ein versöhnliches 4:1 beim FC Kosova Montabaur. Am Samstag (18 Uhr) geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen, die man in der Hinrunde durch einen Last-Minute-Treffer von Niklas Löw mit 1:0 bezwingen konnte.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport