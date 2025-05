In einem niveauvollen Topspiel trennten sich am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und die SG 06 Betzdorf mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden. Dadurch verloren die Gäste zwei Punkte auf Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges, der Mitte der Woche ein 4:1 gegen den TuS Asbach vorgelegt hatte.

Uzun nimmt Einladungen dankend an

20 Minuten lang unterstrich der Aufsteiger von der Sieg seine Strahlkraft im Angriff. Gestochen scharf kamen die Pässe ihres Kapitäns Enrico Balijaj, welche die Doppelführung einleiteten. Zunächst über die rechte Außenbahn zu Niklas Spies, der für Torjäger Temel Uzun perfekt zum 0:1 auflegte (7.). War dies zunächst nur eine Kostprobe der stärksten Bezirksligaoffensive, so sorgte der Steckpass zum 0:2 erneut durch Uzun für Nachhaltigkeit (20.). „Überragend“, nannte Betzdorfs Trainer Enis Caglayan die Vorbereitung seines erfahrenen Spielführers.

„Wir haben den Gegner zu Umschaltaktionen eingeladen. Das wollten wir unbedingt vermeiden“, war Ralf Hannappel auf der Gegenseite erst einmal geknickt. Seine Mannschaft ließ sich nicht hängen, blieb aber – abgesehen von einem Distanzschuss von Jannik Faßbender (15.) – zunächst ungefährlich. Nach einer halben Stunde waren die Einheimischen dann drin in der Partie, als der aufgerückte Simon Schwickert die Lücke zum 1:2 fand (30.). Das Manko: Trotz steigender Initiative kam bei Hannappels Elf der finale Pass zuweilen nicht an.

Hundsangen reißt das Geschehen an sich

Im Anschluss an eine Ecke von Daniel Hannappel erwischte Faßbender den Ball zum 2:2 (49.). „Die Ecke war völlig unnötig. Danach haben wir nicht gut verteidigt“, sah Caglayan den Gegner nun im Aufwind. Die Gastgeber wollten auch mehr. Vor allem durch enorme Intensität in den Zweikämpfen riss die heimische SG das Geschehen an sich und ließ den Rangzweiten aus Betzdorf nicht mehr groß in Erscheinung treten.

Masaya Omotezako, einer der Führungsspieler beim Tabellendritten aus Hundsangen, vergab die mögliche Wende, als Betzdorfs Keeper Tristan Althoff reaktionsschnell reagierte (68.). Die spielerisch überzeugenden Hausherren brachten im Verlauf der zweiten Halbzeit weitere Offensivkräfte und drückten aufs Tempo. Auf Strafraumhöhe wirkte die SG Hundsangen aber nicht konsequent genug. Die letzte Möglichkeit bot sich Robin Stahlhofen (88.). Aber auch der eingewechselte Angreifer des Tabellendritten blieb an Althoff hängen (88.).

„Im Nachhinein waren wir schon die bessere Mannschaft und näher am 3:2 dran. Auf die Leistung können wir stolz sein.“

Ralf Hannappel, Trainer SG Hundsangen

„An Reizüberflutung hat es heute nicht gefehlt. Zu Beginn haben wir definitiv unsere Klasse ausgespielt. In einem tollen Spiel hat uns Hundsangen alles abverlangt. Wir haben zwar auf Spitzenreiter Wirges zwei Punkte eingebüßt, bleiben im neuen Jahr aber weiter unbesiegt. Das Remis geht in Ordnung“, sagte Enis Caglayan, der sich mit seinen Betzdorfern im Titelrennen noch nicht geschlagen gibt.

„Nach dem doppelten Rückstand waren wir da und haben kaum noch etwas zugelassen. Im Nachhinein waren wir schon die bessere Mannschaft und näher am 3:2 dran. Auf die Leistung können wir stolz sein“, meinte Ralf Hannappel, dessen Elf den starken Neuling an den Rand einer Niederlage gebracht hatte.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – SG 06 Betzdorf 2:2 (1:2)

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer – Dietz (46. Hölzenbein), Schwickert, Gloning, Hanke (60.Marschall) – Faßbender (79. Bendel), Omotezako – F. Steinebach, D. Hannappel (78. Tautz) – Leber, Aßmann (68. Stahlhofen).

SG 06 Betzdorf: Althoff – Dhariwal (65. Barth), Hüsch, Aydin, Cano Cifuentes (90. Stephan) – Balijaj, Heinrich (82. Becker), Milosevic – Spies (73. Jashari), Moosakhani – Uzun.

Schiedsrichter: Ralf Volk (Brey)

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1, 0:2 Temel Uzun (7., 20.), 1:2 Simon Schwickert (30.), 2:2 Jannik Faßbender (49.)