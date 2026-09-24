Bleibt Wissener Weste weiß? Hundsangen kommt: Für Hannappel kein gewöhnliches Spiel Stefan Nink 24.09.2026, 11:14 Uhr

i Zuletzt gefiel Dirk Hannappel das Ergebnis deutlich besser als der Auftritt seiner Wissener Mannschaft. Nach dem 4:2 bei der SG Guckheim geht es für den Trainer aus Obererbach gegen seinen Heimatverein Hundsangen. Horst Wengenroth

Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga schickt sich der VfB Wissen an, auf Anhieb wieder ins Oberhaus des Verbandes zurückzukehren. Trainer Dirk Hannappel sieht das keineswegs als Selbstverständlichkeit an – vor allem nicht gegen die SG Hundsangen.

„Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das Spiel gegen meinen Heimat- und Jugendverein kein besonderes für mich wäre. Aber das ist total unwichtig für die Gesamtkonstellation vor dem Anpfiff.“ Dirk Hannappel, der in Obererbach nur ein paar Steinwürfe vom Sportplatz in Hundsangen lebt, blickt mit Vorfreude auf Samstag, wenn die von ihm angeleiteten Fußballer des VfB Wissen ab 17 Uhr in der Bezirksliga Ost vor sicher stattlicher Kulisse auf ...







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