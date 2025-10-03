Kampf toppt attraktives Spiel Hundsangen kann Niederroßbach nicht im Ansatz wehtun Rolf Schulze 03.10.2025, 11:05 Uhr

i Eine klare Angelegenheit, die vor der Pause entschieden sie: Yakub Sucu (vorne links) und der FC Borussia Niederroßbach sorgten in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gegen die SG Hundsangen um Masaya Omotezako und Marc Tautz. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Der FC Niederroßbach hat dank einer starken ersten Halbzeit nicht nur die SG Hundsangen weiter distanziert, sondern bleibt seinerseits in der Bezirksliga Ost auch Spitzenreiter SG Betzdorf auf den Fersen. Aktuell sind beide Teams sogar punktgleich.

Beim 4:2 (4:0) gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat der FC Borussia Niederroßbach in der Bezirksliga Ost einen Sahnetag erwischt. Jeder Schuss ein Treffer – so verlief die erste Halbzeit aus Sicht der Elf von Trainer Metin Kilic. Allerdings zeigten die hochgehandelten Gäste im ersten Durchgang zum wiederholten Male eine Leistung deutlich unter den eigenen Ansprüchen.







