Der FC Niederroßbach hat dank einer starken ersten Halbzeit nicht nur die SG Hundsangen weiter distanziert, sondern bleibt seinerseits in der Bezirksliga Ost auch Spitzenreiter SG Betzdorf auf den Fersen. Aktuell sind beide Teams sogar punktgleich.
Lesezeit 3 Minuten
Beim 4:2 (4:0) gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hat der FC Borussia Niederroßbach in der Bezirksliga Ost einen Sahnetag erwischt. Jeder Schuss ein Treffer – so verlief die erste Halbzeit aus Sicht der Elf von Trainer Metin Kilic. Allerdings zeigten die hochgehandelten Gäste im ersten Durchgang zum wiederholten Male eine Leistung deutlich unter den eigenen Ansprüchen.