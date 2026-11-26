Kann die SG Guckheim auch das zweite Derby gegen die SG Hundsangen für sich entscheiden? Am zweiten Spieltag war der Sieg ein Paukenschlag, jetzt wäre ein Dreier überlebenswichtig im Kampf gegen den Abstieg. Doch auch die Gäste haben viel vor.
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Durch ein frühes Tor von Nico Lauf entschied die SG Guckheim/Kölbingen am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost das Derby bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth überraschend für sich und versetzte dem stets hoch gehandelten Nachbarn einen herben Dämpfer.