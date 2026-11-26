Reitz-Elf hat Rechnung offen Hundsangen ist heiß aufs Wiedersehen in Guckheim Marco Rosbach 26.11.2026, 14:43 Uhr

i Nico Lauf (links, hier im Zweikampf mit Fabian Steinebach) entschied am ersten Spieltag das Derby zwischen Guckheim und Hundsangen. Am Samstag kommt es zum Wiedersehen. Andreas Hergenhahn

Kann die SG Guckheim auch das zweite Derby gegen die SG Hundsangen für sich entscheiden? Am zweiten Spieltag war der Sieg ein Paukenschlag, jetzt wäre ein Dreier überlebenswichtig im Kampf gegen den Abstieg. Doch auch die Gäste haben viel vor.

Durch ein frühes Tor von Nico Lauf entschied die SG Guckheim/Kölbingen am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost das Derby bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth überraschend für sich und versetzte dem stets hoch gehandelten Nachbarn einen herben Dämpfer.







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