Bezirksliga Ost: Dominante Vorstellung der SG gegen schwache Niederroßbacher Hundsangen hat Topspiel fest im Griff: Dominante Vorstellung der SG gegen schwache Niederroßbacher David Weiß 20.10.2024, 18:13 Uhr

i Nach knapp einer Viertelstunde brachte Marc Henkes (rechts, hier im Zweikampf mit Niederroßbachs Benny Walkenbach) seine SG Hundsangen auf Kurs. Am Ende stand es 2:0 für die Gäste. Foto: Horst Wengenroth Horst Wengenroth

Niederroßbach. Die SG Hundsangen/Steinefrenz hat sich gut erholt gezeigt von der 0:5-Klatsche gegen die Spvgg EGC Wirges und im zweiten Topspiel in Folge in der Bezirksliga Ost einen nie gefährdeten 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim FC HWW Niederroßbach gefeiert. Hundsangen findet sich damit als erster Verfolger der EGC in der Tabelle wieder, während Niederroßbach Boden auf die Spitzenplätze verloren hat und nun Vierter ist.

Schon früh in der Partie waren es die Gäste, die das Geschehen an sich rissen und mit viel Ballbesitz und kontrolliertem Spielaufbau die Niederroßbacher weit in deren Hälfte drängten. Die gut eingestellte Mannschaft von Trainer Ralf Hannappel zeigte eine hohe Passsicherheit und setzte die einheimischen konsequent unter Druck.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen