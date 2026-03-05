Prüfstein für Spitzenreiter Hundsangen hat Bock, Betzdorf wieder zu ärgern Marco Rosbach 05.03.2026, 18:30 Uhr

i Betzdorfs Trainer Enis Caglayan ist gewarnt vor der SG Hundsangen, der sich sein Team Ende August knapp geschlagen geben musste. Marco Rosbach

Die einen führen die Tabelle der Bezirksliga Ost an, die anderen sind seit Herbst auf der Überholspur Richtung Spitzengruppe und wissen, wie man den Gegner schlägt. Das Topspiel zwischen Betzdorf und SG Hundsangen darf mit Spannung erwartet werden.

Die Position, in der die SG 06 Betzdorf die Winterpause genießen durfte, war die angenehmste aller Mannschaften in der Bezirksliga Ost. Schließlich verabschiedete sich das Team von Enis Caglayan nicht nur als Tabellenführer, sondern zugleich als eines von acht im Rheinlandpokal verbliebenen Teams aus dem alten Jahr.







