Später Schock für Rennerod Hundsangen glückt in Unterzahl noch der Lucky Punch Jona Heck 11.10.2026, 21:19 Uhr

i Leon Carlos Weber (in Rot) und seine SG Rennerod mussten ganz spät den Ausgleichstreffer gegen Tim Weimer (in Schwarz) und die SG Hundsangen hinnehmen. Horst Wengenroth

Packender Krimi in der Bezirksliga Ost: Die SG Rennerod kassiert spät das 1:1 gegen die SG Hundsangen, die in der Nachspielzeit in Unterzahl ausgleichen kann. Gästetrainer Maximilian Reitz ist dennoch überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung.

Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth trennten sich am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, was nach Spielanteilen das gerechte Ergebnis war, aufgrund des Spielverlaufs den Rennerodern aber deutlich mehr wehgetan hat.







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