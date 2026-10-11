Packender Krimi in der Bezirksliga Ost: Die SG Rennerod kassiert spät das 1:1 gegen die SG Hundsangen, die in der Nachspielzeit in Unterzahl ausgleichen kann. Gästetrainer Maximilian Reitz ist dennoch überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung.
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Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth trennten sich am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden, was nach Spielanteilen das gerechte Ergebnis war, aufgrund des Spielverlaufs den Rennerodern aber deutlich mehr wehgetan hat.