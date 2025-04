Der HSV Neuwied arbeitet sich in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Ost an die Nichtabstiegsplätze heran. Im Heimspiel gegen den TuS Montabaur siegten die „Deichstädter“ verdient mit 3:0 (1:0). Wie wichtig dieser Erfolg war, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse des Spieltags. Hier unterlag auch der kommende Gegner SG Wallmenroth beim abgeschlagenen Tabellenletzten SG Rheinhöhe mit 1:2. Doch auf die Ergebnisse der Konkurrenz will HSV-Coach nicht schauen. „Das hilft uns nicht weiter, denn wir müssen erst einmal unsere eigenen Spiele gewinnen. Wir hatten vor der Partien umgestellt und dadurch erheblich an Stabilität gewonnen. Die Jungs haben heute vieles richtig gemacht. Dieses klare Ergebnis war endlich der von uns gewünschte Startschuss, der uns hier in einem überzeugenden Auftritt gelungen ist“, so Stefan Fink in seinem Fazit.

Rund 100 Zuschauer erlebten, vor allem in Halbzeit eins, eine einseitige Partie. Neuwied war vom Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft. Bereits nach sechs Minuten hatten die Gastgeber durch Fabrice Noel Ahrendt nach Yannik-Finkenbusch-Eckstoß den ersten Abschluss vorzuweisen. Und als dann Sascha Kaiser vier Minuten später die Neuwieder Heimspieltorflaute, nach 351 torlosen Minuten, mit dem Führungstreffer beendet hatte, standen die Zeichen frühzeitig auf Sieg.

Montabaur bleibt zu ungefährlich

Auch weil der HSV nicht nachließ und weiter Druck machte. Bei Montabaur dagegen schien die Offensivabteilung den Dienst eingestellt zu haben. So hatten die Hausherren vor dem Wechsel noch einige Möglichkeiten, um das Ergebnis auszubauen. Die größte unmittelbar vor dem Pausenpfiff als Dennis Daun, nach starker Vorarbeit von Finkenbusch, frei stehend das Spielgerät neben den Kasten schob.

Nach der Pause gab es zunächst einen Bruch im Neuwieder Spiel. „Wir traten hier zwar engagierter auf, aber insgesamt blieb alles ohne Torgefahr“, sah Markus Kluger zumindest nach der Pause ein Aufbäumen seiner Mannschaft gegen die drohende Niederlage. Der Coach hatte zur Pause für den Rot-gefährdeten Etienne Luca Gross, Jannik Lang ins Spiel gebracht. Der belebte zunächst auch die Gäste-Offensive, aber nach zwanzig Minuten hatten die Hausherren die Partie wieder im Griff und belohnten sich am Schluss mit zwei weiteren Treffern.

Giovanni Landi besorgt die Vorentscheidung

Der schönste fiel in der 86. Minute: Ein schulbuchmäßiger Angriff, eingeleitet von Daun, über Ahrendt, vollendete Giovanni Landi aus spitzem Winkel zur Vorentscheidung. „Der Ball war so nicht gedacht, eigentlich wollte ich den Ball in den Rückraum passen. Aber ich nehme das Ding trotzdem gerne mit“, schmunzelte der Torschütze hinterher. Den Schlusspunkt setzte dann Goßler, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den letzten Treffer des Tages markierte und somit den sechsten Saisonsieg des HSV vollendete.

„Aktuell sind wir sehr weit weg von unserer guten Form im Herbst.“

Montabaurs Trainer Markus Kluger

Sehr zum Unmut von Kluger: „Das war zu wenig von meinem Team. So kann man keine Punkte hier mitnehmen. Aktuell sind wir sehr weit weg von unserer guten Form im Herbst“, ärgerte sich der TuS-Chef merklich nach der schwachen Partie seiner Mannschaft.

HSV Neuwied – TuS Montabaur 3:0 (1:0)

HSV Neuwied: Buchner – Triesch, Francois, Christof Fink, Mashayzade (73.Engel) – Goßler, Finkenbusch, Ahrendt (90.+5. Esper), Kaiser (20. Seemann, 83. Christ) – Landi (90. Holzkämper), Daun.

TuS Montabaur: Fasel – Hoffmeyer, Reschke (59. Fichtner), Endlein, Schupp – Gross (46.Lang), Klein, Lind, Panny (59. Görg) – Brenner, Rixen (86. Denker).

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Tore: 1:0 Sascha Kaiser (10.), 2:0 Giovanni Landi (86.), 3:0 Julian Großler (90.+4.).