HSV Neuwied bleibt auch in der Mitte seiner Linie treu

In der Bezirksliga Ost mussten sie als Neuling lange um den Klassenverbleib zittern, die Nerven verloren haben sie beim HSV Neuwied aber nie. Jetzt stürzt sich die Mannschaft von Trainer Stefan Fink ins nächste Abenteuer.

Die Mannschaft des HSV Neuwied weiß, wie es ist, sich im Kreise neuer Gegner zu bewegen. Vor einem Jahr betrat der Heimatsportverein im elften Jahr seines Bestehens Neuland im überkreislichen Fußball, und jetzt blicken die Deichstädter voller Vorfreude erneut auf neue Plätze und Mannschaften voraus. „Wir freuen uns drauf“, sagt Trainer Stefan Fink.

„Die Spiele im Osten sind körperlicher, in der Mitte wird eher ein spielerischer Schwerpunkt gelegt. Ich glaube, da gibt es qualitativ keinen großen Unterschied. Beide Klassen haben ihren Reiz.“

Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied

Als Michael Marx, Staffelleiter der Bezirksliga Ost, im Zuge des kreisübergreifenden Spielbetriebs bei den „grenznahen Vereinen“ anfragte, ob es Interessenten für einen Wechsel in die Mitte-Staffel gibt, bejahte der Vorjahresaufsteiger prompt. „Eine Stunde Auswärtsfahrt ist nicht gleich eine Stunde Auswärtsfahrt“, spielt Fink auf Unterschiede zwischen Kilometern über der Autobahn und regelrechten Ochsentouren wie zum Beispiel nach Betzdorf oder Wallmenroth an.

In der neuen Runde kommt es für die Neuwieder zu deutlich mehr Spielen in der näheren Umgebung im Großraum Koblenz. Einen großen Unterschied zwischen den beiden Staffel sieht Fink nicht: „Die Spiele im Osten sind körperlicher, in der Mitte wird eher ein spielerischer Schwerpunkt gelegt. Ich glaube, da gibt es qualitativ keinen großen Unterschied. Beide Klassen haben ihren Reiz.“

Chance für junge Spieler aus tieferen Klassen

Neue Gegner, neue Erfahrungen – aber gleiche Philosophie. Der HSV setzt unverändert auf sein Konzept, junge Spieler aus den Kreisligen zu holen und sie Stück für Stück zu entwickeln. Fink und Co. haben das Geschehen in den tieferen Klassen genau im Blick und ein Näschen dafür, welche Akteure außerhalb des Radars vieler anderer Vereine die Voraussetzungen mitbringen könnten.

„Auch dort gibt es Talente, die die Schritte gehen können“, weiß der Trainer. „Wir haben kein Budget für fertige Spieler. Also setzen wir auf Leute, die entwicklungsfähig und Lust darauf haben unser von großem Zusammenhalt geprägtes Vereinsverständnis, das mit einem Zusammensitzen nach dem Training vielleicht auch etwas vom alten Schlag ist, zu leben. Ich glaube, wir konnten wieder klare Leute, die den Fußball lieben, für uns begeistern und bin mir sicher, dass wir eine coole Gruppe zusammen haben.“

Weber ist als Führungsspieler eingeplant

Niklas Leitner (SSV Heimbach-Weis), Mirko Jakobs (SG Feldkirchen/Hüllenberg), Francesco Trovato (SG Neuwied), Jonas Hardt (SG Rodenbach/Irlich) und Germain Hartel (Sportfreunde Miesenheim) gehören in das Raster der Neu-HSVler, die aus den Kreisligen kommen. Einen anderen Weg wählte Fabian Weber, der als einer der Rheinlandliga-Leistungsträger der SG 99 Andernach aus zeitlichen Gründen etwas kürzertreten will und sich vom „Neuwieder Weg“ abgeholt fühlte. Der athletische Zehner ist als Führungsspieler eingeplant.

Dass der Entwicklungsprozess bei denjenigen, die sich zunächst noch an die Bezirksliga herantasten müssen, nicht von heute auf morgen vonstattengeht, ist für Fink klar. Der Neuwieder Trainer, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Spieler entwickeln kann, bringt die nötige Geduld mit. „Wir denken beim HSV langfristig und wollen den Spielern einen Verein bieten, in dem sie sich zu Hause fühlen."

HSV Neuwied

Zugänge: Fabian Weber (SG 99 Andernach), Niklas Leitner (SSV Heimbach-Weis), Mirko Jakobs (SG Feldkirchen/Hüllenberg), Francesco Trovato (SG Neuwied), Jonas Hardt (SG Rodenbach/Irlich), Germain Hartel (Spfr Miesenheim).

Abgänge: Lukas Herbertz (Laufbahn beendet), Kevin Volk (SG Feldkirchen/Hüllenberg), Pierre Holzkämper (eigene Alte Herren), Nils Dornseifer (Auslandsstudium).

Kader, Tor: Daniel Buchner, Mirko Jakobs, Norman Klaus.

Abwehr: Christof Fink, André Jean-Francois, Jonas Esper, Julian Goßler, Marius Christ, David Zickenheiner, Florian Oost, Niklas Leitner, Germain Hartel.

Mittelfeld: Fabrice Ahrendt, Yannik Finkenbusch, Fabian Weber, Valid Mashayzade, Jonas Triesch, Yannick Engel, Jonas Hardt.

Angriff: Giovanni Landi, Dennis Daun, Sascha Kaiser, Matthias Fink, Francesco Trovato, Sebastian Seemann.

Trainer: Stefan Fink.

Saisonziel: mit gutem Fußball so früh wie möglich zum Klassenerhalt.

Favoriten: Metternich, Weitersburg, Anadolu Koblenz.