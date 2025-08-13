Im Interview mit der Rhein-Zeitung spricht der Regionalliga-erprobte Schlussmann der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod über sein geschichtsträchtiges Spiel. Wer hat ihn als Schützen bestimmt und was waren seine Gedanken?

Drei Tore binnen 31 Minuten in einem Bezirksligaspiel zu schießen ist eine beeindruckende Marke. Dass dann alle drei Treffer vom Elfmeterpunkt erzielt worden sind, macht den Fakt kurios. Dass alle drei Treffer von einem Torhüter erzielt wurden, macht das Ganze besonders. Hrvoje Vincek, 34-jähriger Kroate im Tor des Ost-Bezirksligisten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, ist dies am ersten Spieltag beim Auswärtsspiel bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß gelungen. Der 84-fache Regionalligatorwart hat unbestrittene Qualitäten auf der Linie. Nicht umsonst wurde er von den Trainern der Liga in vergangenen Abstimmungen mehrmals in die Elf der Hinrunde oder Saison gewählt. Nun sorgt der mit 1,82 Metern als „klein“ geltende Torwart auch im gegnerischen Strafraum für Unruhe. Sein ehemaliger Trainer, Nihad Mujakic, scherzte bereits in den sozialen Medien, dass es nun für seinen Ex-Schützling gelte, den Spitzenplatz in der Torschützenliste zu verteidigen. Vincek führt nach dem ersten Spieltag die Liste mit zwei Stürmer-Konkurrenten an. Im Interview blickt der im Westerwald heimisch gewordenen Schlussmann auf das kuriose Spiel zurück.

Lieber Herr Vincek, Glückwunsch zu diesem besonderen Dreierpack. War dies Ihr erster geschossener Elfmeter in einem Pflichtspiel?

Vielen Dank. Ja, das war mein erster Elfmeter in einem Pflichtspiel.

Wie kam es dazu, dass Sie als Torwart für die Elfmeter verantwortlich sind?

Diese Sommervorbereitung habe ich bereits drei geschossen, im Rahmen kleinerer Turniere. Da habe ich alle rein gemacht. So haben meine Trainer, Justin Keeler und Deniz Sakalakoglu, dann entschieden, dass ich diese Saison schießen werde. Früher in Kroatien war ich auch schon zwei Mal vom Punkt erfolgreich, das war aber jeweils erst nach Verlängerung in Pokalspielen.

Drei Elfmetertore eines Torhüters sind etwas Besonderes. Nehmen Sie uns mit in Ihre Gedankenwelt. Wie war das am Sonntagnachmittag in Vettelschoß?

Ja, das stimmt. Ganz ehrlich: Das habe ich auch noch nie gehört. Ich bin einfach ganz ruhig geblieben. Bei dem ersten habe ich versucht, meinen Torwartkollegen auszugucken. Beim zweiten Pfiff habe ich zu meinen Trainern geschaut und die haben gesagt, ich soll weiter schießen. Also habe ich beim zweiten wieder versucht, den Torwart auszuschauen. Und beim dritten? Ehrlicherweise habe ich mich da im Vorhinein einfach für die rechte Seite entschieden, weil ich da fast zu 100 Prozent sicher war, dass er nicht springt, sondern in der Mitte stehen bleibt. So war es dann auch (lacht).

i Ball platzieren, ruhig bleiben, den gegnerischen Torhüter ausgucken und schließlich den Ball versenken: Die einfache, aber effektive Erfolgsformel von Lautzerts Keeper und Elfmeterschütze Nummer eins, Hrvoje Vincek. Jürgen Augst

Üben Sie die Ausführung von Elfmetern?

Nein, das übe ich nicht. Ich schaue einfach auf den gegnerischen Torwart, da ich selbst weiß, wie schwer es ist, bis zur letzten Sekunde stehen zu bleiben. Wir Torhüter müssen uns immer eine halbe Sekunde, bevor der Schütze ausführt, für eine Seite entscheiden. Sonst haben wir keine Chance. Wenn du also als Schütze bis zur letzten Sekunde ruhig bleibst, funktioniert das.

Ohne den Gegnern zu viel zu verraten: Haben Sie besondere Rituale oder feste Routinen vor der Ausführung?

Nein, das habe ich nicht. Ich versuche, einfach ruhig zu bleiben.

Inwiefern hilft es Ihnen, dass Sie auch des Öfteren auf der anderen Seite stehen und wissen, was im Kopf eines Torhüters vor sich geht?

Das hilft natürlich sehr. Andererseits denkt auch jeder Torwart ein wenig anders, so kann man als Schütze nicht wissen, wo er hinspringt. Ich als Torwart konzentriere mich immer auf den Schützen. Wie spielt er sonst im Spiel? Ist die Fußstellung bei der Ausführung geöffnet oder geschlossen? In der Regel haben zum Beispiel Verteidiger auch eine feste Ecke, in die sie schießen, ein „10er“ wiederum versucht dich bis zur letzten Sekunde auszugucken. Jeder Elfmeter ist immer etwas anders.

Hrvoje Vincek bei seiner Hauptbeschäftigung: Dem Halten von Bällen. In dieser Elfmetersituation gegen Matthias Wengenroth (SG Westerburg) in der Saison 2023/24 ahnt der Kroate die richtige Ecke und taucht zum Ball ab. Jürgen Augst Hrvoje Vincek bei seiner Hauptbeschäftigung: Dem Halten von Bällen. In dieser Elfmetersituation gegen Matthias Wengenroth (SG Westerburg) in der Saison 2023/24 ahnt der Kroate die richtige Ecke, taucht zum Ball ab und streckt sich. Jürgen Augst Hrvoje Vincek bei seiner Hauptbeschäftigung: Dem Halten von Bällen. In dieser Elfmetersituation gegen Matthias Wengenroth (SG Westerburg) in der Saison 2023/24 ahnt der Kroate die richtige Ecke und scheint am Ball dran zu sein. Doch am Ende landete der Elfmeter im Tor. Jürgen Augst 1 / 3

Wirst du auch erneut antreten, solltest du in dieser Saison mal verschießen?

Wenn die Trainer wieder entscheiden, dass ich schießen soll, dann mach ich das (lacht).

Vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen – im eigenen und gegnerischen Strafraum.

Dankeschön.