Unterschiedlicher können Antworten auf dieselbe Frage kaum ausfallen: Während bei Niklas Wörsdörfer Euphorie pur durchklingt, gibt sich Markus Kluger betont sachlich vor dem Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Horressen. Ein Doppelinterview.
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Zwei Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Sportplatz in Horressen und dem Mons-Tabor-Stadion, wer zu Fuß geht, muss 500 Meter draufpacken. So oder so: Viel näher können sich zwei Vereine kaum sein, deren Wege sich nach über zwei Jahrzehnten erstmals wieder in einem Pflichtspiel kreuzen.