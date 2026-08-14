Doppelinterview vor Stadtderby
Horresser Euphorie trifft auf Montabaurer Sachlichkeit
„An der Motivation sollte es jedenfalls am Sonntag nicht scheitern“, sagt Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer vor dem Bezirksli
„An der Motivation sollte es jedenfalls am Sonntag nicht scheitern“, sagt Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer vor dem Bezirksliga-Stadtduell beim „großen Nachbarn“ TuS Montabaur.
Marco Rosbach

Unterschiedlicher können Antworten auf dieselbe Frage kaum ausfallen: Während bei Niklas Wörsdörfer Euphorie pur durchklingt, gibt sich Markus Kluger betont sachlich vor dem Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Horressen. Ein Doppelinterview.

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Sportplatz in Horressen und dem Mons-Tabor-Stadion, wer zu Fuß geht, muss 500 Meter draufpacken. So oder so: Viel näher können sich zwei Vereine kaum sein, deren Wege sich nach über zwei Jahrzehnten erstmals wieder in einem Pflichtspiel kreuzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport