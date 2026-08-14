Doppelinterview vor Stadtderby Horresser Euphorie trifft auf Montabaurer Sachlichkeit Marco Rosbach 14.08.2026, 11:33 Uhr

i „An der Motivation sollte es jedenfalls am Sonntag nicht scheitern“, sagt Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer vor dem Bezirksliga-Stadtduell beim „großen Nachbarn“ TuS Montabaur. Marco Rosbach

Unterschiedlicher können Antworten auf dieselbe Frage kaum ausfallen: Während bei Niklas Wörsdörfer Euphorie pur durchklingt, gibt sich Markus Kluger betont sachlich vor dem Derby zwischen dem TuS Montabaur und der SG Horressen. Ein Doppelinterview.

Zwei Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Sportplatz in Horressen und dem Mons-Tabor-Stadion, wer zu Fuß geht, muss 500 Meter draufpacken. So oder so: Viel näher können sich zwei Vereine kaum sein, deren Wege sich nach über zwei Jahrzehnten erstmals wieder in einem Pflichtspiel kreuzen.







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