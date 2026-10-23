Für wen geht’s weiter bergauf? Horressen und Asbach kletterten peu à peu nach oben Moritz Hannappel 23.10.2026, 07:00 Uhr

i Im Derby gegen die SG Hundsangen (in Weiß mit Maximilian Kunz) waren Steffen Decker (am Ball) und die SG Horressen nicht effektiv genug. Das soll im Heimspiel gegen den TuS Asbach verbessert werden. Andreas Hergenhahn

Währender der Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die Saison startete, stotterte auch bei der Überraschungsmannschaft des Vorjahres anfangs mit je zwei Niederlagen und Remis der Motor. Dann ging es für beide bergauf. Wem gelingt der nächste Erfolg?

Am Sonntag, 15 Uhr, treffen in Horressen mit der SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers und dem TuS Asbach zwei Kontrahenten aufeinander, die an den ersten elf Spieltagen der Fußball-Bezirksliga Ost einen ähnlichen Saisonverlauf hinlegten. Für beide ging es (nahezu) stetig bergauf.







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