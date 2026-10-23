Währender der Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die Saison startete, stotterte auch bei der Überraschungsmannschaft des Vorjahres anfangs mit je zwei Niederlagen und Remis der Motor. Dann ging es für beide bergauf. Wem gelingt der nächste Erfolg?
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Am Sonntag, 15 Uhr, treffen in Horressen mit der SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers und dem TuS Asbach zwei Kontrahenten aufeinander, die an den ersten elf Spieltagen der Fußball-Bezirksliga Ost einen ähnlichen Saisonverlauf hinlegten. Für beide ging es (nahezu) stetig bergauf.