Kremer hält und Kaiser trifft Horressen schenkt Derby in Hundsangen zu leicht her Helmut Rosbach 18.10.2026, 21:17 Uhr

i Benedikt Kaiser (rechts), der hier gegen Horressens Enrico Kämpflein das Nachsehen hat, avancierte in der 48. Minute zu Matchwinner, als er seine SG Hundsangen in Führung brachte. Andreas Hergenhahn

Die SG Horressen hat den Sprung auf Platz vier in der Bezirksliga Ost verpasst. Die Chancen waren da im Derby bei der SG Hundsangen, doch der Aufsteiger ging zu großzügig damit um. Einer der Gründe dafür war Niklas Kremer im Tor der Gastgeber.

„Derbys haben ihren eigenen Charakter!“ Oft bemüht, traf diese Fußballweisheit auf die Begegnung der Bezirksliga Ost zwischen der SG Hundsangen und der SG Horressen voll zu. In einer umkämpften Partie hatte die Heimelf mit einem 1:0 (0:0)-Sieg das bessere Ende für sich und rückte dadurch in der Tabelle bis auf drei Punkte an den Aufsteiger heran.







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