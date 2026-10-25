TuS rückt auf Platz vier vor Horressen lädt starke Asbacher zum Toreschießen ein Marco Rosbach 25.10.2026, 20:28 Uhr

i Mit seinem Treffer zum 1:2 brachte Asbachs Manuel Buda seinen TuS in Horressen auf Kurs. Marco Rosbach

Gegen eine gut besetzte Mannschaft wie den TuS Asbach zu verlieren, war für Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer nicht das Problem an diesem Nachmittag. Was ihn störte war die Art und Weise, wie die Gäste zu ihren Toren kamen.

Der TuS Asbach hat sich bei der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers mit 3:1 (1:1) durchgesetzt und blieb somit auch im neunten Spiel in Folge in der Bezirksliga Ost ungeschlagen. Dadurch kletterten die Gäste auf den vierten Tabellenrang, während die SG mit Rang neun vorliebnehmen muss.







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