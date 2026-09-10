Burgschwalbach vor SG gewarnt Horressen ist für Müller kein „klassischer Aufsteiger“ Stefan Nink 10.09.2026, 12:00 Uhr

i Auch zähe Spiele wie das bei der SG Müschenbach weiß die SG Horressen-Elgendorf inzwischen für sich zu entscheiden. So jubelten 1:0-Torschütze Mujtaba Ghulami (Mitte), Lennart Reimers (links) und Vangeli Kamtsikis (rechts) zuletzt in Hachenburg. Am Ende stand es 2:0 für den Aufsteiger. Horst Wengenroth

Die Rollen sind klar verteilt, wenn die SG Horressen am Freitagabend die TuS Burgschwalbach empfängt. Während die Gäste erst einen Punkt auf dem Konto haben, feierte der Aufsteiger zuletzt vier Siege in Liga und Pokal hintereinander. Hält die Serie?

Auf dem Horresser Kunstrasen wird bereits am Freitag der sechste Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost eingeläutet. Ab 20 Uhr erwartet Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers in vertrauter Umgebung die TuS Burgschwalbach. Während sich die Gastgeber, die im Frühjahr als Titelträger der Kreisliga A3 das Ticket für den überkreislichen Spielbetrieb lösten und damit von der B-Klasse in die Bezirksliga durchmarschierten, in der neuen ...







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