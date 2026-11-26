Nach zwei starken Auftritten Horressen ist bereit für Mammutaufgabe gegen Montabaur Marco Rosbach 26.11.2026, 12:38 Uhr

i Das mit Spannung erwartete Derby am zweiten Spieltag wurde vor 420 Zuschauern zum absoluten Spektakel. Am Ende setzte sich der TuS Montabaur (in Weiß) mit 7:3 gegen Stadtteilrivalen SG Horressen durch. Marco Rosbach

Teils komplett überfordert sei seine Mannschaft im Hinspiel gewesen, gesteht Niklas Wörsdörfer ein. Doch inzwischen sieht der Trainer die SG Horressen in ihrer Entwicklung deutlich weiter – und damit bereit für das Derby gegen den TuS Montabaur.

Das zweite Derby der Saison gegen den TuS Montabaur sei „mehr als nur ein Spiel“, hat die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers schon vor Tagen via Facebook und Instagram angekündigt, um die Stimmung unter ihren Fans anzuheizen. Wenn Stadtteil in der Bezirksliga Ost auf Kreisstadt trifft (Freitag, 19.







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