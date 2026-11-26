Teils komplett überfordert sei seine Mannschaft im Hinspiel gewesen, gesteht Niklas Wörsdörfer ein. Doch inzwischen sieht der Trainer die SG Horressen in ihrer Entwicklung deutlich weiter – und damit bereit für das Derby gegen den TuS Montabaur.
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Das zweite Derby der Saison gegen den TuS Montabaur sei „mehr als nur ein Spiel“, hat die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers schon vor Tagen via Facebook und Instagram angekündigt, um die Stimmung unter ihren Fans anzuheizen. Wenn Stadtteil in der Bezirksliga Ost auf Kreisstadt trifft (Freitag, 19.