Volle Ränge am 2. Spieltag Horressen in Montabaur: Stadtduell als Zuschauermagnet Marco Rosbach 19.08.2026, 11:23 Uhr

i Alle in Rot – und größtenteils zu Fuß: Die Euphorie bei Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers vor dem Derby beim großen Nachbarn TuS Montabaur war riesengroß. Sportlich gab’s dann beim 3:7 im Mons-Tabor-Stadion aber einen Dämpfer, von dem sich Fans und Mannschaft erst einmal erholen mussten. Marco Rosbach

Die Bezirksliga Ost ist seit Jahren bei Fans und Vereinen gleichermaßen beliebt. Am zweiten Spieltag hatte auch so mancher Kassenwart Grund zu strahlen. Insbesondere das Montabaurer Stadtduell gegen Horressen lockte viele Zuschauer – aber nicht nur.

Als Publikumsmagnet ist der TuS Montabaur vielleicht nicht verschrien, doch am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost waren die Kreisstädter in der Statistik der Krösus. 420 Zuschauer kamen zum Derby gegen den benachbarten Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers.







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