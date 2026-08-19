Die Bezirksliga Ost ist seit Jahren bei Fans und Vereinen gleichermaßen beliebt. Am zweiten Spieltag hatte auch so mancher Kassenwart Grund zu strahlen. Insbesondere das Montabaurer Stadtduell gegen Horressen lockte viele Zuschauer – aber nicht nur.
Lesezeit 1 Minute
Als Publikumsmagnet ist der TuS Montabaur vielleicht nicht verschrien, doch am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost waren die Kreisstädter in der Statistik der Krösus. 420 Zuschauer kamen zum Derby gegen den benachbarten Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers.