Spannendes Duell in Hundsangen Hoher Westerwald Niederroßbach will ersten Auswärtssieg Tim Jacobi 13.11.2026, 12:20 Uhr

i Hundsangens Trainer Maximilian Reitz will nach dem Heimspiel gegen Niederroßbach als Sieger den Platz verlassen. Andreas Hergenhahn

Die SG Hundsangen will den Anschluss ans obere Tabellendrittel nicht verlieren und trifft auf einen ähnlich formstarken Gegner. Kann die SG Hoher Westerwald Niederroßbach ihren Auswärtsfluch gegen Hundsangen beenden und in der Tabelle gleichziehen?

Am Sonntag, 18 Uhr, treffen in Hundsangen zwei formstarke Teams aufeinander. Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth rangiert auf Platz sieben der Tabelle und könnte durch einen Sieg mit Platz fünf gleichziehen. Die SG Hoher Westerwald Niederroßbach steht auf Platz neun im Tableau und ist nur drei Punkte von der Heim-Elf entfernt.







Artikel teilen

Artikel teilen