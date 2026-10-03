Hartmann-Elf bleibt vorne dran Höhrs zweite Luft bringt Westerburg nicht ins Wanken Rolf Schulze 03.10.2026, 22:24 Uhr

i Per Kopf brachte Tom Holzhäuser seine Westerburger am Höhrer Flürchen in Führung. Am Ende setzte sich die SG mit 4:1 bei den Sportfreunden durch. Andreas Hergenhahn

In ihrer besten Phase gelang es den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen durchaus, die SG Westerburg leiden zu lassen. Gereicht hat das aber nicht, um den Gästen wirklich gefährlich zu werden. Schon vor der Pause hatten diese die Weichen gestellt.

Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod bleibt in der Bezirksliga Ost im Geschäft. Hatte die Elf von Trainer Christian Hartmann in der Saison 2025/26 mit 0:2 und 0:3 beide Spiele gegen die SF Höhr-Grenzhausen abgeben müssen, nahm sie diesmal als kompakte Einheit beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg völlig verdient die drei Punkte vom Flürchen mit.







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