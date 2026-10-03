In ihrer besten Phase gelang es den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen durchaus, die SG Westerburg leiden zu lassen. Gereicht hat das aber nicht, um den Gästen wirklich gefährlich zu werden. Schon vor der Pause hatten diese die Weichen gestellt.
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Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod bleibt in der Bezirksliga Ost im Geschäft. Hatte die Elf von Trainer Christian Hartmann in der Saison 2025/26 mit 0:2 und 0:3 beide Spiele gegen die SF Höhr-Grenzhausen abgeben müssen, nahm sie diesmal als kompakte Einheit beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg völlig verdient die drei Punkte vom Flürchen mit.