Vor der Partie sprach Höhrs Trainer Thomas Arzbach von einem kleinen Krisengipfel. Müschenbachs frühe Führung wurde durch zwei Traumtore egalisiert. Ein 3:3 was den einen ärgert und welches der andere mitnimmt.

Nach 90 umkämpften Minuten und insgesamt sechs Toren bleiben sowohl die SG Müschenbach/Hachenburg als auch die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen sieglos in der neuen Saison der Bezirksliga Ost. Mit 3:3 (2:2) trennten sich die beiden Mannschaften auf dem Müschenbacher Rasenplatz.

Die Partie ging munter los mit einem Distanzschuss von Patrice Thiele, der SG-Keeper Lukas Hammer zu einer Flugparade zwang (1.). Die erste Müschenbacher Gelegenheit initiierte Jonas Giehl mit einem Diagonalball auf Sergio Zules Muriel, der per Kopf auf Felix Velten ablegte, dessen Abschluss im Tor landete (7.). Das 2:0 begann wieder bei Jonas Giehl, dessen Einwurf verlängert wurde. Nach einer schönen Kombination lief Zules Muriel frei auf Gelhard im Gästetor zu und schob in die lange Ecke ein (22.). Doch den Müschenbacher Doppelschlag wussten die Gäste zu kontern. Gleich zweimal trafen sie aus mehr als 35 Metern. Beim ersten Mal vertändelte Julius Schwendt den Ball im Spielaufbau gegen Andre Filipe de Sa Alberto, der schnell schaltete und den Ball über den zu weit vorne stehenden Hammer hinweg ins Tor beförderte (30.). Vier Minuten später war es ein ähnliches Bild, als Gerrit Oettgen im Mittelfeld den Ball verlor und Moritz Zimmerschied es seinem Teamkollegen gleichtat und den freiliegenden Ball gekonnt ins Tor schoss. Der Distanzschuss aus allen Lagen wurde in der Folge zu einem sehr beliebten Mittel der Gäste, doch Hammer hatte seine Lektion gelernt und entschärfte, die teils kniffligen Schüsse (41., 71., 74.).

„Wir haben zwei Punkte verschenkt, ganz ehrlich.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach/Hachenburg

Der zur Halbzeit eingewechselte Fabian Hüsch bewies schnell, dass er den Unterschied machen kann, und setzte Gerrit Oettgen mit einem Chipball über die Abwehrkette in Szene. Oettgen blieb vor Gelhard im Eins gegen Eins cool und brachte die Kombinierten wieder in Führung (61.). Doch auch Höhr-Grenzhausen setzte mit ihren Wechseln gute Akzente, sodass der eingewechselte Philipp Kiehl in der 83. Minute mit einem schönen Abschluss von der Strafraumkante zum 3:3 traf. Beide Teams hatten in der Folge den Lucky Punch auf dem Fuß, doch auf Müschenbacher Seite rollte Felix Veltins Lupfer rechts am Tor vorbei (87.), während Höhr-Grenzhausens Jaider Cardona Chicaiza an einer starken Fußabwehr von Lukas Hammer scheiterte (90.+4).

“In der aktuellen schwierigen Situation, in der wir sind, nehmen wir den Punkt gerne mit. Kompliment an die Mannschaft, dass wir zweimal zurückkommen. Vorne hat aber bisschen die Konsequenz gefehlt und am Ende hält der Müschenbacher Torwart noch mal sensationell„, ordnet Höhr-Grenzhausen-Trainer Almir Ademi das unterhaltsame Spiel ein. „Wir haben zwei Punkte verschenkt, ganz ehrlich. Wir bringen den Gegner mit Unachtsamkeiten wieder ins Spiel. Wir müssen unsere zwei hundertprozentigen Chancen eigentlich machen, aber haben dann noch Glück, dass nicht einer der Konter hintenreintrudelt und Lukas super pariert“, haderte Müschenbach-Trainer Ingo Neuhaus mit dem verpassten Sieg.

SG Müschenbach – SF Höhr-Grenzhausen 3:3 (2:2)

Müschenbach: Hammer – Giehl, Schwendt (46. Zeuner), Raack, Günter (46. Hüsch) – Bonn, Oettgen (90.+1 Kempf) – Schneider, Dachraoui, Zules Muriel (70. Remy) – Velten.

Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Kamtsikis, Celik, Öztürk, Knopp (76. Birnbach) – de Sa Alberto (90. Yarim), Zimmerschied, Thiere (65. Kiehl) – Cardona Chicaiza, Hermann, Urwer (65. Tasli).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel.

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Felix Velten (7.), 2:0 Sergio Steven Zules Muriel (22.), 2:1 Andre Filipe de Sa Alberto (30.), 2:2 Moritz Zimmerschied (34.), 3:2 Gerrit Oettgen (61.), 3:3 Philipp Kiehl (83.).