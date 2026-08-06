Acht Neuzugänge müssen die Trainer der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen integrieren, um so Abgängen, wie den von Unterschiedsspieler Christian Schauer, entgegenzuwirken. Erstes Ziel: Ein Horrorszenario aus der Vorsaison soll unbedingt verhindert werden.
Lesezeit 2 Minuten
Insgeheim hätte bei den SF Höhr-Grenzhausen tabellarisch am Saisonende auch noch ein besserer Platz herausspringen können, aber nach einem kompletten Fehlstart mit nur einem Zähler aus den ersten sieben Spielen musste sich das Trainerduo Thomas Arzbach/Almir Ademi insgesamt dann doch zufriedengeben – und tat es auch.