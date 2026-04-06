Torlos vor 100 Zuschauern Höhr und Montabaur können mit Remis gut leben Helmut Rosbach 06.04.2026, 08:05 Uhr

i Jonas Knopp (links) von den SF Höhr-Grenzhausen und Paul Reichelt (am Ball) vom TuS Montabaur lieferten sich mitunter rassige Laufduelle. Tore wollten in der Bezirksliga-Ost-Partie aber nicht fallen. Andreas Hergenhahn

Keine Tore fielen in der Bezirksliga-Begegnung zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und dem TuS Montabaur – ein Ergebnis, mit dem beide Seiten schlussendlich einverstanden waren.

In der letzten Begegnung des 23. Spieltags der Bezirksliga Ost hatten die SF Höhr-Grenzhausen den TuS Montabaur zu Gast. Nach zum Teil schwerer Fußballkost endete das Spiel torlos. Die Heimelf trennen nun sechs Punkte von der akuten Abstiegszone, während die Gäste mit komfortablen 43 Zählern auf Rang fünf liegen.







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