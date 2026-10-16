Im Flutlichtspiel am Freitagabend in der Bezirksliga Ost treffen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die SG Berod-Wahlrod aufeinander. Berod, aktuell Dritter, will oben dran bleiben, Höhr hingegen den Abstand nach unten vergrößern.
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Bereits am Freitagabend, 20 Uhr, treffen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost auf die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Die Höhrer stehen aktuell auf dem elften Tabellenplatz, zwei Punkte „über dem Strich“.