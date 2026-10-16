Flutlichtspiel am Freitagabend Höhr und Berod wollen von Minute eins an präsent sein Jona Heck 16.10.2026, 07:00 Uhr

i In der Rückrunde der vergangenen Saison konnten die SF Höhr-Grenzhausen (in Blau) mit 2:0 gegen die SG Berod-Wahlrod (in Rot) gewinnen. Jürgen Augst/byJogi

Im Flutlichtspiel am Freitagabend in der Bezirksliga Ost treffen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die SG Berod-Wahlrod aufeinander. Berod, aktuell Dritter, will oben dran bleiben, Höhr hingegen den Abstand nach unten vergrößern.

Bereits am Freitagabend, 20 Uhr, treffen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost auf die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Die Höhrer stehen aktuell auf dem elften Tabellenplatz, zwei Punkte „über dem Strich“.







Artikel teilen

Artikel teilen